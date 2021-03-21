林鄭指國安法及選舉改制　令她對香港未來發展有信心

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-21 00:07

行政長官林鄭月娥昨日（20日）晚上以視像形式舉行的中國發展高層論壇2021年會香港專場向超過30位獲邀請出席的跨國企業領袖致辭，表示很有信心香港在中央全力支持下會繁榮興旺，再創高峰。

林鄭表示，她對香港和香港未來發展的信心，是建基於全國人民代表大會（全國人大）所作的兩項重大決定，即去年6月制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，以及為落實「愛國者治港」而於上星期通過關於完善香港特別行政區選舉制度的決定。

她說：「這兩項由最高國家權力機關作出的重要決定，讓香港重回正軌，即全面準確落實『一國兩制』，維護國家安全，確保香港繁榮穩定。」

「香港的未來繫於與內地經濟融合」

林鄭指，「十四五」規劃重申支持香港提升國際金融中心地位，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的角色。而香港在發展創新及科技的實力，則首次在國家規劃中獲得肯定。

她又說，香港的未來繫於與內地經濟融合，同時保持在「一國兩制」下的獨特優勢；香港在國家「雙循環」發展策略下會積極成為國內大循環的參與者和國際循環的促成者。

中國發展高層論壇2021年會香港專場，主題為「香港未來五年的發展」，超過30位來自全球的商界領袖參與。