拆局｜立法會大塞車　四主菜加四配菜待處理　議員放暑假不復再？

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-21 19:19

全國人大早前通過修改香港選舉制度決定，政圈傳人大常委會最快於本周末開會討論具體方案，涉及修改的本地法例達21條，其後人大常委會初定於4月11、12日再度召開會議並通過方案，港府隨即安排將有關本地法案呈立法會首讀及二讀。 正如特首林鄭月娥所言，香港須在未來12個月舉辦3場選舉，本地修例工作時間相當緊湊，最遲在六月前正式通過有關法案，才能趕及在九月舉辦選委會選舉。多名建制派議員已在公開場合慨嘆，今年或無法放暑假，其中民建聯主席李慧琼日前表明，料七月後可能連假期或晚上也要開會。 縱觀立法會整體工作進度，除了修改選舉制度外，最少還有三道具爭議和複雜性「主菜」議案待議會處理，當中包括《2021年撥款條例草案》（即財政預算案）、俗稱涵蓋區議員宣誓的《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，以及建制派全面封殺拉布的修改《議事規則》。更甚的是，除四道主菜外，至少四項立法修訂「配菜」要加開快車，包括立法制定「劏房」租務管制、立法加強舊式樓宇消防安全、立法打擊「起底」及立法引入非本地培訓醫生。難怪有建制派慨嘆疲於奔命。

立法會內務委員會上周五 （19日）已「搶閘」成立法案委員會，討論改制的原則性問題。（資料圖片/梁鵬威攝）

「搶閘」設選舉修例小組委員會 下周五召開首次會議

立法會目前正上演多齣「重頭戲」，最矚目的當然數修改選舉制度的本地修例工作。立法會內務委員會上周五 （19日）已「搶閘」成立法案委員會，討論改制的原則性問題，下周五召開首次會議；待政府正式提交草案後，小組委員會即轉為法案委員會，藉此加快立法工作的速度。

據了解，政府正着手草擬條例草案，據悉涉及修改的本地法例達21條，但具體細節仍須待人大常委會在四月初開會後，才能敲定。

事實上，建制議員早前已指出，逾二十部的本地選舉條例的修例工作會以《綜合條例》方式提交立法會審議，料條例草案逾五百頁。因此，即使立法會已預先成立小組委員會展開工作，惟法案委員會的審議工作仍將相當冗長，若要趕及在九月舉辦選委會選舉，修例工作必須在六月前正式三讀通過，一眾建制派議員勢須登上「快車」趕進度。

立法會將於下月12月至16日一連五日召開特別財委會，審議下一財政年度的開支預算，《撥款條例草案》擬於下月21至22日提交大會恢續二讀及三讀。（梁鵬威攝）

下月中馬拉松式審《預算案》

除了選舉修例外，立法會在未來一至兩個月還須完成其他三項重要立法工作，議員們可謂分身乏術。其中，關於市民福祉的《預算案》，立法會定於下月12月至16日一連五日召開特別財委會，審議下一財政年度的開支預算，《撥款條例草案》擬於下月21至22日提交大會恢續二讀及三讀表決。

另外，內會上周亦通過就《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》成立法案委員會，料月內召開多次會議處理此「燙手山芋」，以盡快完成法委會工作，提交大會恢復二讀和三讀。同時，建制派提出修改《議事規則》的議案將於下周三（24日）交付大會處理，縱使議會內僅剩下鄭松泰一名反對派，但料修規仍會在大會上辯論一至兩天。

林鄭月娥上月立法會答問大會上，提出五項立法修訂工作，揚言在本屆立法會會期完成工作。（余俊亮攝）

林鄭二月時提五大立法工作 未料立法會大塞車？

上述四道「主菜」已耗用大量議會時間，恐怕要「日以續夜，夜以續日」，才能在限期前完成。而「主菜」之外，仍有數道具複雜性的「配菜」留待議員處理。猶記得，林鄭月娥上月立法會答問大會上，洋洋灑灑提出五項立法修訂工作，當中除了上文提及的公職人員宣誓修例，還包括立法制定「劏房」租務管制、立法加強舊式樓宇消防安全、立法打擊「起底」及立法引入非本地培訓醫生。政制及內地事務局其後公開表示，目標爭取「在今個立法年度內完成修例的草擬工作並提交草案予立法會審議」。

當中最具爭議的，相信是立法引入非本地培訓醫生。特區政府表明決定在今個立法年度向立法會提交《醫生註冊（修訂）條例草案》，坊間對修例意見兩極，建制派力挺，但醫學界議員陳沛然明言有很大商榷餘地，加上本地很多醫生及醫護團體反對，恐怕修例過程也會相當冗長。

立法制定「劏房」租務管制和立法打擊起底方面，政府同樣爭取在今個立法年度內提交草案予立法會審議。值得留意的是，極具爭議的垃圾徵費及禁電子煙修例，也在法案委員會階段。如此種種，難怪自由黨主席張宇人也在上周五的內會上說，未來數月有很多修例工作要處理，希望官員問得精簡，議員也要到位。

有建制議員分析，按目前的選舉時間表，立法會選舉將於12月舉行，同時人大去年作決定，容許立法會延任不少於一年。（李澤彤攝）

醫改、「劏房」租務管制等或延任至下屆選舉前

自民主派總辭後，立法會只剩下43名議員，其中41人為建制派，可謂人丁單薄，大量修例工作對他們而言猶如百上加斤，在不斷加開快車審議的情況下，是否意味議員將會無得放暑假？有不少建制派議員已在公開場合慨嘆，今年或有可能無法放暑假。不過有建制議員分析，按目前的選舉時間表，立法會選舉將於12月舉行，同時人大去年作決定容許立法會延任不少於一年，即意味政府可自行決定將立法會延任至12月選舉前，變相一些非政治性的修例工作，例如醫改、「劏房」租務管制等工作，仍有一定的「走盞位」。