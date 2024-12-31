民青局長麥美娟年結　讚新區議會主動性高、將退休民政署長有熱誠

2025年將至，各司局長陸續發表工作總結，民政及青年事務局局長麥美娟也不例外。麥美娟在年結中大讚上任一年的第七屆470個區議員，用「前所未有」讚揚他們的工作效率和主動性，又感謝將退休的民政事務總署署長張趙凱渝，讚她對工作非常有熱誠。



民政及青年事務局局長麥美娟。（梁鵬威攝）

第七屆區議會明天是上任一周年，麥美娟今日（31日）發表工作總結，細數新一屆區議員的工作重點，讚各區議員「迅速開設了辦事處，成立了各類小組」，形容他們的效率和主動性「前所未有」。

她續指，今年十八區成立了提振地區經濟工作小組，舉辦各類特色活動，及民政總署與區議員一起合作，協助業主有關樓宇管理和業主立案法團的工作。麥美娟亦感謝關愛隊的工作，讚揚他們作為義工在火警、停水等突發事件中，通宵達旦地協助市民，做到盡心盡力、無私奉獻。

12月29日，民政事務總署署長張趙凱渝出席深水埗舉行Running Pet嘉年華。（周令知攝）

民政署署長將退休 麥美娟感謝其協助與包容

麥美娟亦在年結中特別感謝民政總署署長張趙凱渝，後者將於下月底展開退休前休假。麥美娟說，張趙凱渝對工作非常有熱誠，而且一直都協助、支持、包容和配合她在民青局的工作。

麥美娟祝張趙凱渝退休生活愉快，並希望能和新署長合作愉快。「繼續發揮『民政幫到你』的精神，要將『時時放心不下的責任感』，轉化為『事事心中有底的行動力』。」