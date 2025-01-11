區議會提振經濟小組少開會　麥美娟：性質不同、不應著眼開會次數

全港18區區議會均設有「提振地區經濟專責工作小組」，推動區內日夜繽紛活動，惟有報道指有3個區議會過去1年僅召開2次會議、11個區議會的「提振地區經濟專責工作小組」開會次數不過3次。民政及青年事務局局長麥美娟今日（11日）在電視節目指，工作小組與其他委員會性質不同，需主動聯絡政府部門、商戶等舉辦活動，不應該著眼於會議次數。



灣仔區議會提振地區經濟專責工作小組去年僅召開兩次會議。（黃寶瑩攝）

麥美娟：工作小組需聯絡各方 並非要一直開會而不舉辦活動

就「提振地區經濟專責工作小組」開會次少數，麥美娟指成員有概念之後，要到處聯絡持份者，包括地區商會、商戶、團體等，更要聯絡政府部門舉辦活動。她指，如果每次開會，就算開了十次會，但區內甚麼活動都沒有，不是政府想看到的情況。

民政及青年事務局局長麥美娟。（洪戩昊攝）

有區議員未經批准而缺席 麥美娟：渉個人原因

對於《區議員履職監察制度指引》規定，議員的會議出席率不低於80%，但有區議員未經批准而缺席。麥美娟重申，有人因個人原因缺席，但所有議員出席率皆達標。她表示，就區議員請假有一系列可獲批准的原因，但請假亦可能涉及其他個人原因，並提出一個真實例子，曾有區議員的非直系親屬去世，區議員需要出席相關儀式等。

此外，麥美娟表示，啟德青年驛站已公開招標，本月20日會為有意營運的團體舉辦簡介會。