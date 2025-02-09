控煙｜「辣招減辣」暫放生薄荷煙　倡禁煙團體：理解執法有困難

醫務衞生局去年6月公布推出十項短期控煙措施，局長盧寵茂今早（9日）表示目標在今年4月將修訂草案提交立法會審議，部份細節有更改，如最快明年只禁非薄荷類加味煙，同時會允許任何人入境時，可帶最多19支免稅或最多20包完稅加味煙，不限味道。

對於「辣招減辣」，吸煙與健康委員會主席湯修齊表示理解政府在執行條例時會有困難，以及需考慮不同持份者的意見，認為政府為入境完稅香煙的包數設上限已是向前邁進了一步，當然委員會將繼續倡議政府未來適時調整法例。



▼2024年6月6日 政府公布短中長期控煙措施▼



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湯修齊：希望政府立法後一年內檢討成效 再決定何時禁薄荷煙

盧寵茂今日在無綫新聞節目《講清講楚》中表示，未來將先禁非薄荷類加味煙，其後再禁薄荷類加味煙，但未有制定時間表。

湯修齊認為考慮到政府執法上的困難，先禁「水果味煙」等加味煙做法合理，委員會亦希望政府在立法後一年內檢討成效，再決定何時禁薄荷類加味煙。他又指加拿大亦以類似做法處理加味煙，認為政府可以參考。

至於政府在本港禁止非薄荷類加味煙，但仍容許該些產品完稅後入境，會否影響控煙成效，湯修齊指當局已新增數量限制，希望未來會不斷檢討後，逐漸減少可入境數量。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，委員會一向提倡政府循序漸進地推行控煙措施。（資料圖片/歐嘉樂攝）

湯修齊表示，委員會一向提倡政府循序漸進地推行控煙措施，希望「控煙十招」能在今年上半年立法；他指政府一向會適時檢討法例，委員會亦會繼續向政府提出控煙建議。

煙民指政策無聊：要禁就應該禁哂全部

今年24歲的煙民馮小姐已吸煙2至3年，她表示會選擇好多口味，例如茶味為主，但沒有吸薄荷煙，對於政府暫不禁止薄荷煙，她說：「如果都係電子煙，你薄唔薄荷都係同一樣嘢。」她解釋，因身邊有同事會吸煙，加上自己上班有壓力，故開始吸煙。對於入境香港可攜帶不超過20包的加味煙，她就認為應「禁得全面啲」；如日後全面禁止，便只好戒煙，因為自己並非吸煙很久。

今年35歲的陳先生自18歲開始吸食薄荷煙，他表示因為不喜愛太濃烈的味道。對於政府暫不禁止薄荷煙感到很奇怪，「如果要禁，就應該禁晒全部。」對於可攜帶電子煙入境，他直言「無聊」，認為政策奇怪。如日後全面禁止，他表示會戒煙，因購買渠道麻煩，亦不合法，「如果隨機捉你嘅時候，你又麻煩，費事揦屎上身。」他續指每月花費約1,000元買電子加味煙，戒煙可以省下一筆錢。

陳先生對於政府暫不禁止薄荷煙感到很奇怪，「如果要禁，就應該禁哂全部」。（洪芷菁攝）

另一煙民黃小姐表示，會吸食鐵觀音口味、藍莓、草莓及薄荷味的電子加味煙，又以茶味最多。對於入境可攜帶電子加味煙沒有無意見，如全面禁止，她或會戒煙或考慮轉吸傳統香煙。

▼2024年6月6日 政府公布短中長期控煙措施▼



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2024年6月6公布10項短期措施如下：

1. 引入完稅煙標籤制度



2. 提高未完稅煙的相關罰則



3. 全面禁止另類煙產品



4. 禁止向未成年人提供煙草產品



5. 持續檢討煙草稅



6. 禁止加味煙



7. 實施「全煙害」警示包裝



8. 排隊時禁止吸煙



9. 增加禁區、增加違例罰款



10. 加強戒煙服務和宣傳教育

