何柱國形容夜市早消失　稱曾勸林鄭勿推修例：今形勢係天災人禍嚟

財政司司長陳茂波稱要搞旺香港夜市，外界普遍不大看好。前全國政協常委、富商何柱國近日在一個電台節目形容香港今日形勢是「天災人禍」造成，惹起熱議。何柱國在節目稱，在2019年反修例運動期間，曾向時任特首林鄭月娥稱反修例會引起美國制裁香港，亦曾向時任保安局局長李家超稱「勸下啊太」，可惜兩人「聽唔明」：「林鄭搞嗰個呢，係咪叫反修例？上咗鬼佬當，整咗班黑衣人出嚟，搞到香港亂咗，由嗰時邊有夜市呀，晚晚通街警察，跟住又COVID（新冠），夜市自然消失㗎啦。」



前全前全國政協常委何柱國（左）周四（17日）在電台節目形容香港今日形勢是「天災人禍」造成，他稱在2019年反修例運動期間，曾向時任特首林鄭月娥（右）稱反修例會引起美國制裁香港。（資料圖片）

何柱國周四（17日）深夜以嘉賓主持身份在商台節目《光明頂》稱，早前曾到歐美多地旅遊，稱美國經濟很好，其經濟數據及股票均反映向上。他同時指香港本來是好好生活、好好完美地方，但近年出現了「幾個風波」，包括佔中及反修例運動：「（林鄭）上咗鬼佬當，搞到香港亂咗。」

何柱國解釋香港今日形勢是「天災人禍」造成：「天災係受到疫情影響，人禍咪林鄭月娥囉。」何柱國稱，在2019年反修例運動期間，曾向林鄭月娥表達反修例會引起美國制裁香港，亦曾向李家超稱「勸下啊太」：「我同佢（李家超）講，你勸吓啊太（林鄭月娥），唔好去做......會得出問題，人哋可以制裁你㗎。」

然而，何柱國指兩人「聽唔明」：「由嗰時（反修例）邊有夜市，整咗班黑衣人出嚟，搞，晚晚通街警察，跟住又COVID（新冠），夜市自然消失㗎啦。」

另外，何柱國亦建議取消股票印花稅，同時應撤銷「辣招」即住宅物業印花稅。他斷言財政司司長陳茂波遲早要「撤辣」，因為地產屬香港主要行業，如市道不景便有不少人失業。