全國涉外仲裁人才培訓班　林定國冀加深香港與內地爭議解決的了解

香港國際法律人才培訓學院與司法部合辦的全國涉外仲裁人才培訓班（香港）今日（18日）舉行開班儀式。律政司司長林定國期望課程可促進香港與內地仲裁制度的交流，並加深參加者對香港仲裁和爭議解決的了解，以在未來實踐所學。



香港國際法律人才培訓學院與司法部合辦的全國涉外仲裁人才培訓班（香港）今日（18日）舉行開班儀式（林定國FB）

為期兩周的培訓班昨日（17日）展開，以英語授課，向包括內地企業法律顧問、資深仲裁員、律師和仲裁從業人員的80多名參加者全面介紹香港仲裁的制度和實踐運行，並進行內地及國際框架的比較分析。學員還將參與與仲裁機構、法律專業團體的交流環節，並參觀律師事務所、國際律師事務所及法院，讓大家有機會與香港經驗豐富的法律專業人士直接對話，增加了對香港法律的了解，並加強兩地在跨境爭議解決方面的理解與合作。

林定國稱，事實上隨著「一帶一路」倡議穩步發展，商事貿易繁多，涉外人才需求熱烈，律政司國際人才培訓學院著力培養具備全球視野、深諳國際規則、並能提供專業服務的涉外仲裁人才，全力配合國家推進涉外法治建設的戰略部署。

林定國期望課程可促進香港與內地仲裁制度的交流，並加深參加者對香港仲裁和爭議解決的了解（林定國FB）

他又稱，非常感謝司法部對培訓學院的支持和信任，同時感謝中國政法大學和中國法律服務（香港）有限公司對該培訓班的大力支持。

培訓開班儀式前，律政司與中國政法大學簽署新的法律交流和合作安排，以取代2016年雙方簽署的安排，深化雙方的法律交流與合作。新一份《合作安排》將促進雙方就國際仲裁、調解、國家「一帶一路」發展策略等相關法律議題的交流互鑑。