專訪︱拒被稱「忠誠反對派」　狄志遠：動盪後三成選民會回歸溫和

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-23 07:00

對於狄志遠來說，似乎人人都是可以溝通的對象——由激進民主派，到和理非，到特區和中央政府，他亦不諱言願意傾談，近日其意見更如願「直通天庭」。但到底狄志遠背後的中間溫和路線還有沒有市場，至今都是一個謎。 全國人大早前通過「完善香港選舉制度」的決定，選委會、立法會將會大改組，後者將加入選委會議席；另外將設資格審查委員會，審查參選人資格。政制民主成分大削，對民主派而言是不能接受，日後能否參選都成問題，甚至有人形容民主派連被諮詢的資格都沒有。但與此同時，前民主黨成員、新思維主席狄志遠獲邀參與在深圳、香港舉辦的座談會，港澳辦主任夏寶龍親身聆聽其意見。狄志遠近日也對傳媒表示，擬籌組新政黨，不排除再次參選。 狄志遠接受《香港01》訪問時提到，未來會以務實理性的態度，繼續參政議政，希望更多不同聲音將來能入閘參選。他表示，仍會視自己為民主派人士，在重要的民主原則立場上保持不變，不希望被標籤成所謂「忠誠反對派」。狄志遠承認，在如今兩大陣營仇恨仍然深種的情況下，中間溫和路線並不易走，自身選民基礎也未足夠，但相信在強烈的政治動盪後，大多數民主派支持者終會回歸溫和理性，將來會努力爭取這批約佔整體三成多的選民支持。

新政黨類似「未激進化的民主黨」 4「準黨員」初步表達參選興趣

狄志遠曾代表新思維參加2016年立法會選舉九龍西直選，名單僅得13,461票而落敗，約佔總有效票數5%。他強調，願意和任何人溝通一向是新思維的主張，自己也不是近日才出現，而早前所提及擬籌組的新政黨，類似於一個「未激進化的民主黨」，目前尚在前期準備階段，暫時找到約4名「準黨員」表達初步的參選興趣，人名暫不能透露，總之不會是「投機主義者」。

狄志遠指，過去數年政治環境兩極化，凡事立場先行，這個情況需要改變，希望通過紮實的議會工作、實事求是的議政、促進跨黨派的合作，推動社會進步。總體而言，他所希望和新黨友合作做到的有四點：一、下定決心；二、政治理念一致；三、廣交不同政治派別的朋友；四、建立有組織的系統。

仍會自稱「民主派」 紀念六四、邁向雙普選原則不變

談到自身政治定位，狄志遠表示儘管立場溫和，但仍有一些底線原則是必須堅守，例如政治上堅持紀念六四歷史；支持對8.31框架下的政改「袋住先」，作為過渡性的方案，將來邁向更大的民主成分的雙普選。民生政策上，優先照顧中下階層的福祉。從這些角度來看，他仍然會認為自身是一名「民主派」。

狄志遠表示，曾向港澳辦主任夏寶龍直接提出港人對選舉改制的擔憂。（資料圖片）

稱曾就選舉改制向夏寶龍直諫 獲與會建制派讚「勇敢」

儘管如此，狄志遠表明不希望被標籤為所謂「忠誠反對派」，認為這類標籤沒有意思。他指自己一向愛國愛港，相信絕大部分港人，包括泛民主派也是一樣，但「忠誠反對派」近年已被一些人士貼上「負面」標籤：「好像一說你是『忠誠反對派』，就會被指不夠激，就是『走狗』、『賣港』、『臣服於北京』、『建制B隊』等等。」他表示，不會刻意介定自己為什麼人，總之希望將來在政界做一個「會提不中聽的話」的人。

他又透露，夏寶龍早前在深圳出席座談會時，自己發言期間曾表達一些港人對選舉改制的憂慮，有與會建制派人士私下稱讚他「勇敢」。

狄志遠指，不會因為未來反對派在議會只佔極少數、議事規則大改後難以再拉布，就覺得議會無法發揮監察政府、宣揚民主的功能。「民主派過去從來都是少數，從來都是在夾縫之間爭取民主，但我們都不會說民主派毫無作為，民主的道路從來都是走得一寸得一寸。政局有局限，是否代表就沒有發揮空間呢？」他認為，雖然新的選舉制度民主成分確有減少，但所有支持民主的人士，都需要繼續堅持做，通過持續發聲引起社會迴響，「只要大家願意在策略上重新定奪、變通，出路一定會有」。對於心灰意冷決定退出體制的朋友，他亦只能表示尊重，但同時感到可惜。

▼港澳辦副主任張曉明座談▼

不認為自己已「政治翻身」 瞄準「三成和理非」選民

今年初民主派35+初選案大搜捕，民主派近乎「滅團」，所有光譜人士都被波及；再觀乎是次北京於選舉改制期間，獲邀提供意見的「社會各界人士」光譜，坊間對未來政治版圖似乎已想像到一張圖畫：傳統泛民政黨，包括民主黨、公民黨、工黨等，很可能已被摒棄於體制外，即使有機會參選都僅屬極少數；套用前全國人大常委范徐麗泰的說法，他們甚至連被諮詢的資格都沒有。狄志遠作為被諮詢對象之一，無論是否接受「忠誠反對派」這個稱呼，客觀上都會有人認為，他已成為「體制認可反對派」、用來替代原泛民功能的「新民主派」。

不禁要問：狄志遠早在2015年退出民主黨，其後成立新思維，標榜中間路線，早已遠離民主派圈子，在直選中得票亦不高。即使能夠參選，即使沒有其他民主派競爭對手，又是否能夠吸納原先泛民支持者的選票？

狄志遠重申，不希望傳統泛民政黨往後無法再參選，議會有多元聲音最為理想。他承認，以其過往在新思維僅有5%的選票和知名度基礎，將來的路不容易走。「初選案、選舉改制是『政治手段』，將一部分政治立場的人收監、劃出體制之外，難聽點說就是『殲滅』他們，但這樣做不代表民心會轉向。就算泛民不能參選，也完全不代表他們會支持我，他們有可能誰都不投。」亦因如此，狄志遠不會認為自己目前的處境是「政治翻身」，要爭取足夠支持，面前仍有很長的路要走，他將之形容為「輕裝上陣」，能爭取多少支持就是多少：「最重要的是保持政治信念，議席是其次，黨派磋商、達成共識、盡可能發聲，到今日我都認為是對的事，我會繼續做。」

以潛在票源來說，狄志遠參考對上一屆立法會和區議會選舉，現時民主派支持者約佔整體選民五成半至六成，再細看2016立法會選舉，當時「和理非」候選人得票約佔三成多；2019年受修例風波刺激，整體民情出現變化，開始有部分「和理非」支持激進派。不過他相信，隨著連場的政治動盪、北京整頓香港政治架構，這批選民終究會回歸溫和理性，將會是他和未來潛在黨友努力爭取支持的對象。「他們（選民）不會自動變得溫和，但大家都明白到激進的空間很窄，很難再選激進派的代表。我會盡可能用實在的政策、議政能力說服市民支持。時間是很短，但也不是一個絕對的局限。」

反修例事件導致不同政治陣營嚴重撕裂。8.31太子站案是其中一場標誌性事件。（資料圖片）

政治文化對立 斥官員參與其中

狄志遠的政治核心哲學，是「溝通」。然而過去十年本港政治撕裂嚴重，不單民主派激進化，建制派一樣存在此現象。尤其2012年後，由民間外圍組織的「群眾鬥群眾」開始，社會上出現一部分人主張以最強硬手段對付民主派，以對抗手段、仇恨情緒代替溝通，這現象到近年甚至蔓延到個別立法會議員、部分主要建制派政黨人士。民主派被清剿過後，近日亦有風聲指出，這場政治「大清洗」遠遠未到終局，「寧左勿右」風氣甚盛，淺藍人士、商界、公職人員都面臨巨大危險。狄志遠在這種政治局面下仍然站出來，會否感到擔心？

狄志遠表示，無論是DQ也好，改變選舉模式也好，北京就算全面接管香港議會，都解決不到香港面對的核心問題，例如政府施政低效、離地。最關鍵之處，他認為是政府要融和社會矛盾、真正摸清民情，協調不同政黨，又指過去一段時間香港政治文化變得對抗，港府有不可推卸的責任，甚至官員自身也有參與其中。「以前（官員）尚且會講講道理，現在連道理都不用了。你罵我，我就罵回你，流於謾罵式。」

不相信打倒所有異見就天下太平 「香港沒那麼容易管」

反之，狄志遠也不相信鬥倒所有異見人士，香港就會天下太平，過去數年政治環境以鬥爭為主，最終沒有人是贏家。「泛民不是贏家，林鄭不是贏家，中央也不是贏家。建制派意氣上好像贏了，但社會上的認受性又低了；中央表面上是牢牢控制香港了，但港人對你的信任減低，不顧一切出手後，外國又有籍口攻擊你。」他認為，香港不是一個那麼容易管好的地方，得民心者才能得天下。