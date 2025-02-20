李家超與青海省省長羅東川會面　望加強經貿、文旅和青年發展合作

行政長官李家超今日（20日）與青海省省長羅東川會面。李家超表示，青港兩地的經貿關係密切，香港是青海最大的境外投資來源地。他指，特區重視青年發展，鼓勵和支持香港青年到內地交流和實習，加深對國家發展的認識，期望未來兩地舉辦更多青年交流項目，促進兩地青年共建友誼，拓闊視野。



李家超（右）與青海省省長羅東川（左）會面。（政府新聞處）

李家超：香港加強與青海在經貿、文化旅遊和青年發展合作

李家超歡迎羅東川省長率團到訪香港，出席並主持青海—香港經貿交流合作活動。他表示香港是青海最大的境外投資來源地。截至2023年底，在青海設立的港資企業累計超過340家。香港將繼續發揮內聯外通的優勢，與青海攜手共進，互惠共贏，共同服務國家高質量發展。

李家超指，去年7月超過100位香港青年前往青海省西寧市考察和交流，期望未來兩地舉辦更多青年交流項目，促進兩地青年共建友誼，拓闊視野。他認為，隨着青海省西寧市成為內地赴港澳「個人遊」城市之一，加上西寧與香港的直飛航線已重新開通，將進一步推動青港兩地的人文交流。他說香港會繼續加強與青海在經貿、文化旅遊和青年發展等多方面的交流合作，共同為國家發展作出更大貢獻。