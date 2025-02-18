夏寶龍南下｜李家超不在港：對三司十五局有信心、支持獨當一面

港澳辦主任夏寶龍於本月9日到河套香港園區和深圳前海深港現代服務業合作區調研，及後在前海主持有港府部分司局級官員參與的座談會，並寄語特區敢於破局。行政長官李家超今日（18日）被問及如何理解敢於破局，是否代表香港改革速度慢時稱，整個香港政府思想方面要進一步改革破局。至於會否有落實夏寶龍指示的時間表，若官員表現不達標又會否換人時，他稱若有官員做得不理想，他會作出指導，但同時強調他對現時三司十五局有信心。



至於為何夏寶龍南下時，他不在香港而是身在哈爾濱出席亞冬運，他回應指他與澳日特首岑浩輝出席亞冬運活動，指夏寶龍十分忙碌，又稱他支持官員各司其職、獨當一面處理自己問題，支持各司局長親自就自己問題向不同人解說。



李家超強調對三司十五局有信心（黃浩謙攝）

李家超今日（18日）出席行政會議前，被問及如何理解夏寶龍南下與港府部分司局級官員座談時提及的敢於破局、是否反映本港的改革速度太慢？會否有跟進落實時間表？若官員表現不達標時會否換人？為何夏寶龍南下時，他卻身在哈爾濱而未有陪同夏寶龍調研。？

李家超先感謝夏寶龍來視察，表示他本人結束在哈爾濱出席亞冬會行程返港翌日已經主持會議，總結夏寶龍考察河套及香港相關項目所舉辦的座談會，及就夏寶龍提出的意見及指導作討論。

夏寶龍與陳茂波為首官員深入交流（政府新聞處）

如何理解敢破局？ 李家超：上任後推不少改革

對於敢於破局，李家超指已經公開講整個香港政府思想方面要進一步改革破局，第二要牢記時不我待的緊迫性。他指上任都推行不同改革，不少「改革從零變有」例如投資公司歷史性建立，改革針對不同制度、體制的短板而推出改革措施，在各方面包括政府文化、政府行事速度都有改善，但是要求沒有最好只有更好要繼續努力，改革要不斷做，部分是大改革、部分是按照短板地方久久為功優化。

他又表示，有兩個思想要求官員做，包括記住改革意識、敢於破局；要做事有速度，牢記緊迫性，時不我待，因為面對挑戰大，改革沒有終結期。他針對改革經常提出要求、夏寶龍主任提出意見及指導方向，令走的路要對、方向要對、得到結果有效，要不斷做，指與夏寶龍有共同目標，令香港在國家發展大局取得最大成果。

2月13日，行政長官李家超召集司局長開會聽取滙報，總結夏寶龍的指導和意見。（李家超FB）

強調對管治團隊有信心

至於若有官員做得不理想，會否有人被撤換？李家超表示會提出指導方向要求改善，但強調對管治團隊有信心。

現時十五局、三司、三副司已經是團結、有共識的管治團隊，以結果為目標，社會問題每日都存在，會產生新的問題，所以要不斷努力。 行政長官李家超

行政長官李家超出席在行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

李家超：與夏寶龍有良好溝通 支持司局長各司其職

為何夏寶龍南下，特首不在場。李家超回應指，與澳門特首岑浩輝出席哈爾濱亞冬會。

夏主任係好忙碌嘅領導，我與夏主任有良好溝通，我支持特區各司局長各司其職、獨當一面處理自己問題，支持各司局長親自就自己問題向不同人解說、向港澳辦匯報、尤其向夏寶龍介紹自己工作範疇、不同問題、處理方法及進度。 行政長官李家超

他強調，是體現司局長各司其職、優勢互補，再次感謝夏寶龍指明方向。

他重申，在哈爾濱回來後就舉行會議，表示要改革破局牢記做事緊迫性，指明5方面重點項目要加把勁，包括北都發展要簡化程序，盡快讓首批產業進駐；河套區更加思想要突破大力推動機制對接，便利園區在兩園區流動有開創做法；要求各單位針對金融航運貿易中心推動《施政報告》內各項措施，強化鞏固三方面地位；用好「一國兩制」制度優勢，創造新增長點。