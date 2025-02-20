記協酒店春茗再被拒租場　主席鄭嘉如料有「其他方面」向酒店施壓

香港記者協會舉辦年度春茗再遇阻滯，繼早前突遭銅鑼灣富豪酒店拒租場，本擬轉場到逸東酒店舉行，惟昨天（19日）酒店方指「未能招待」記協晚宴，未說明原因。記協主席鄭嘉如今日（20日）稱，相信有「其他方面」向酒店施壓，對方可能不喜歡記協的立場和行動，故「想用奇怪的旁門左道去搞我哋」。她又坦言無收到官方的任何消息，形容春茗完全合法，官方並無干擾和取消的理由。



記協主席鄭嘉如（周令知攝）

鄭嘉如料酒店「被施壓」 晚宴拍賣改網上舉行

鄭嘉如在酒店外會見傳媒，提到本月14日遭富豪酒店以「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」為由取消招待後，同一日她就預訂了逸東酒店，未料同被取消預訂。她稱對逸東酒店取消晚宴「有啲失望」，認為並非理性的商業決定，此舉亦對香港的營商環境有不好的影響，批評稱「香港的政治氣候蠶食商業市場」。

鄭嘉如指今年大概不會再找場地辦春茗晚宴，惟將會把原定於晚宴現場拍賣的11項物品轉到網上拍賣，現設置網上拍賣系統，並作最後測試，暫定於2月28日至3月1日舉行為期24小時的網上拍賣，稍後會公布更多詳情，亦會有專人與早前表達有意競投的人士聯絡。

她亦透露，原本晚宴賓客包括公關人士、記者和立法會議員等，相信立法會議員參加晚宴都是希望認識更多記者，認為不應將晚宴和政治掛鉤。

稱官方若要封殺記協 不需干擾晚宴

被問到估計晚宴受到何種壓力而取消，兩度受阻會否是官方封殺記協的信號。鄭嘉如認為有「其他方面向酒店施壓」，可能對方不喜歡記協的立場，但協會並未收到來自官方的任何消息。

她形容春茗的目的是籌款和聚餐，「完全合法，唔理解官方要以甚麼理由封殺」，而正因如此，她才猜測可能有人「想用奇怪的旁門左道去搞我哋」。至於會否擔心記協被要求解散，鄭嘉如稱有很多用於解散組織的法律工具和方式，不需要透過干擾晚宴這種「小打小鬧」的形式。