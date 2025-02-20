民主黨醞釀解散｜中委韓俊賢澄清無反對解散　中委何杏梅：無嘢講

傳醞釀解散的民主黨今天（20日）召開中委會討論前路，晚上9時半交代決定。有報道指11名中委之中有2人反對解散，被點名的中委韓俊賢反駁報道與事實不符，取態與中委會主流一致。另一名被點名的中委何杏梅被追問時是否反對解散時，反覆指「無嘢講」。



2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散，出席的包括民主黨主席羅健熙。（梁鵬威攝）

2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散，出席的包括民主黨主席羅健熙。（梁鵬威攝）

2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散，出席的包括民主黨主席羅健熙。（梁鵬威攝）

2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散，出席的包括民主黨主席羅健熙。（梁鵬威攝）

民主黨晚上9時半交代

民主黨今晚7時半在太子總部召開中委會會議，出席的包括主席羅健熙、副主席莫建成等。羅健熙表示，會後將簡單交代中委會的決定，預料涉及民主黨是否解散。

2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散。（何夏怡攝）

民主黨中委韓俊賢反駁無反對解散

有報道點名兩名民主黨中委反對解散，包括前屯門區議員何杏梅及前葵青區議員韓俊賢。韓俊賢在社交網站Facebook發表聲明反駁，他引述報道指稱自己就相關議題「表現執著」及持反對態度，形容與事實不符，表明取態與中委會主流一致，亦服膺於中委會之一切決定。

民主黨中委韓俊賢。（廖雁雄攝）

他說過往曾從事新聞工作，希望業界本求真精神，切勿在未經查證之情況下，有不同於事實的相關報道。

2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散，出席的包括民主黨中委何杏梅。（梁鵬威攝）

中委何杏梅回應是否反對解散：「無嘢講」

另一名被點名的中委何杏梅，出席民主黨中委會會議時，被問到是否反對解散，她反覆指「無嘢講」，隨即步入會議室。

2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散，出席的包括民主黨中委何杏梅。（何夏怡攝）