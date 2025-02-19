預算案2025｜民主黨：政府曾允會面但告吹　倡月入逾15萬公僕減薪

新一份財政預算案將於下周三(26日）公布，民主黨今日（19日）公布該黨建議。黨主席羅健熙透露，政府上周本答應和他們見面商討預算案建議，對此覺得驚訝：「竟然會見我哋」，又補充指2019年之後，均未能就預算案和政府官員見面，所以本來並無期望。不過，當局後來以有突發會議為由取消會晤，要求他們呈交書面意見。



民主黨建議問責官員、行政會議成員、立法會議員，及月入超過15萬元高級公務員減薪，認為以十五萬為界「非常寬鬆」，其他公務員則應凍薪，因為「唔希望基層公務員受到太多衝擊」。該黨又建議擱置明日大嶼計劃，及研究把特首辦、政府總部遷移至北部都會區。



民主黨今日（19日）交代對預算案建議，指政府曾應會面但終又告吹（夏家朗攝）

民主黨又建議，即時凍結公務員編制和停止開設編外職位，且退休後服務合約計劃也應節制，及檢討及精簡政府及公務員架構，削減編制及冗員。

倡多項措施支援中小企 以防倒閉潮和失業潮

民主黨又認為，政府有責任穩定中小企情況，呼籲重推多項支援中小企措施，包括鼓勵銀行提供中小企貸款，對借貸企業商討靈活還款，延長中小企百分百擔保貸款還息不還本時期，及有限度增加政府承擔，以確保不會出現大規模中小企倒閉潮，進而引發失業潮。同時，要減免中小企業商業登記費用及其他費用，推出措施扶助專業服務業、科技企業，向商界釋出政府在財赤期間仍會與中小企同行的訊息。

羅健熙稱對政府一度應充與該黨會面商討預算案建議感驚訝（夏家朗攝）

倡擱置明日大嶼計劃 研把特首辦及政總遷至北都

基建及規劃方面，該黨建議政府﻿擱置明日大嶼計劃，認為現時三個分散片區的開發方案缺乏群聚效應，應改為按需要集中發展，或先發展新田科技城南及洪水橋片區，並改善河套區和科技城的交通聯繫。

該黨亦認為，政府可研究是否將特首辦、政府總部、金融股票市場等遷移到北部都會區，又呼籲盡快公布發展北都預算及資金籌募來源，以諮詢公眾。