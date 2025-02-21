梁君彥：香港對外承受地緣政治衝擊、對內要克服財赤　需分秒必爭

立法會今日（21日）舉行新春午宴，行政長官李家超、行會成員及多位司局長出席。立法會主席梁君彥致辭時表示，蛇在中國文化中象徵智慧與生命力，蛻皮是代表自我更新的蛻變，香港發展是蛻變成長、是開創突破，希望大家以靈敏觸覺掌握民情、以貼地的行動為市民排憂解難，敢於破局、敢於改革。



他又稱，香港對外要承受地緣政治風高浪急的衝擊，對內亦要克服財赤、經濟疲弱，香港需分秒必爭做實事、做成事。



李家超出席立法會新春午宴。（黃浩謙攝）

梁君彥致辭（黃浩謙攝）

梁君彥預計本屆立法會通過的法案較上屆同期多50%

梁君彥致辭時表示，今年是立法會本屆會期最後一年，將繼續提速、提效、提質、提量，支持政府落實有利香港改革破局的發展大計，相信議員都不會放慢腳步。他表示，立法會於過去3年通過84條法案，會期完結前仍要完成審議約40條法案，差不多是過去三年法案總數的一半；今屆立法會通過的法案總數，較上一屆同期至少多出50%。

+ 4

午宴祝酒儀式（黃浩謙攝）

梁君彥：香港內外都有挑戰 要全速推進經濟轉型

梁君彥指，香港要面對挑戰和困難，譬如對外要承受地緣政治風險風高浪急的衝擊，對內亦要克服政府財赤，經濟仍然較疲弱等問題，隨國內不少城市高質量發展，香港要全速推動創科發展和經濟轉型，並引述李家超指，大家要有有時不我待的使命感和緊迫感，香港需分秒必爭做實事、做成事。

此外，梁君彥形容香港喜事連連、盛事連連，包括國家帶旺香港股市、大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」與港人見面；啟德體育園將於3月1日正式開幕等。