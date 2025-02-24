財赤千億擬削醫療開支　副局長夫梁嘉傑開腔：談不上開支「超標」

千億財赤下，財政司司長陳茂波預告醫療支出方面有節約空間。醫務衞生局副局長李夏茵的丈夫、醫專前主席梁嘉傑今天（24日）表示公營醫療承擔市民九成住院服務需求，導致支出上升，惟升幅都是當年預期之內。



他預計公共醫療開支壓力只會持續上升，然而只是按原來以人口變化推算出來的上行軌迹變化，談不上開支「超標」，且香港醫療服務效益不差，優於新加坡甚至英國，呼籲毋須因為醫療開支隨高齡化增加，便貶低醫療體系的成效和效率。



醫專前主席梁嘉傑。

梁嘉傑：醫療開支談不上「超標」

梁嘉傑在報章撰文，提到香港公共醫療開支是否「超標」，需客觀分析比較，最少要從縱橫兩個角度：一、香港醫療開支增加的原因和幅度是否有理？二、以開支比例計，香港公共醫療成效是否比其他醫療系統低？

他說醫療開支與高齡化直接相關，其實也是廣為人知，佔香港人口21%的65歲及以上人士，使用的整體公共醫療衛生經常開支比例達56%，人均開支是65歲以下者的5倍，且對醫院病牀需求遠高於較年輕人口。

公營醫療承擔市民九成住院服務需求，可見高齡化帶來的急病、重病需求，以及慢性病引起的住院和專科需要，壓力主要集中在公營醫療制度，導致支出上升。 香港醫學專科學院前主席梁嘉傑

然而，他回顧政府早於2008年所做的醫療開支預測，結合人口變化、一般通脹和醫療通脹因素後，政府預計開支將以每年高於5%的幅度遞增。

公立醫院急症室收費由100元上調至180元，但仍有大量巿民到急症室求診。（資料圖片）

2008年預計的公共醫療開支升幅與現實符合

梁嘉傑說當時已估計2020年公共醫療開支會增至佔GDP 4.1%，佔政府開支逾20%，而現實情况與當年預計大致符合。根據統計處的人口推算，2046年香港將有819萬人，而高齡人口比例將增至36%，香港公共醫療開支的壓力只會持續上升。

本港公共醫療開支只是按原來以人口變化推算出來的上行軌迹變化，談不上開支「超標」。 香港醫學專科學院前主席梁嘉傑

香港醫療服務效益不差

他說香港屬全球人均壽命最高而嬰兒死亡率最低的地區之一，在2020年「彭博醫療效率指數」中排名全球第二，2022年本港醫療開支比例是偏低，只高於新加坡，而香港65歲及以上人口比例卻偏高，只低於日本、芬蘭和德國，可見香港醫療服務效益的確不差，舉例同樣完全由稅收資助公共醫療的英國，公共醫療開支百分比（9.2%）便遠高於香港（4.1%）。

從成效來看，香港能以較低比例資源，應對高齡化的醫療需求上升和通脹挑戰，算是及格有餘的優等生。 香港醫學專科學院前主席梁嘉傑

香港醫療制度需改革 市民「共付」部分小

至於本港醫療制度是否需改革呢，梁嘉傑說肯定需要，因醫療資源有限，香港醫療人手短缺和不平衡的問題尤其嚴重。全港約一半醫生服務公營機構，但卻承擔九成住院服務和約四成門診服務需求。

公立醫院急症室收費由100元上調至180元，但仍有大量巿民到急症室求診。（資料圖片）

梁嘉傑說政府對公營醫療服務資助達97%，市民「共付」部分小，轉用私營服務的誘因太低，導致即使增加資源，公營服務供求仍有顯著落差，部分服務輪候時間數以年計。如何平衡公私營醫療資源，令市民不過度依賴公營服務，讓公私營醫療人手合理分擔醫療需要，是香港醫療制度能否持續的其中一個決定因素。

梁嘉傑。（廖雁雄攝）

他又說公營醫療服務資助比例極高，病人使用時不在乎資源的稀缺，易不當或過度使用，造成浪費。同時，好些重症病人卻需全額支付昂貴自費藥物，例如治療癌症標靶藥這類「保命」藥。

公共醫療資源投入仍欠精準，有損公營醫療的公平。政府和醫管局必須正視和決心改善。 香港醫學專科學院前主席梁嘉傑

他說近年政府推出發展基層醫療、自願醫保計劃、增加私營醫療收費透明度等措施，引導市民多使用私營醫療，方向是對的。但要扭轉公私營醫療失衡、精準運用公共醫療資源，提供合理公平的醫療照顧，還有很長的改革路要走。

在市民一方，公共醫療體系是香港重要支柱和安全網，毋須因為醫療開支隨高齡化增加，便貶低醫療體系的成效和效率。 香港醫學專科學院前主席梁嘉傑

他希望香港更應努力在需求日增與資源永遠有限的張力之中，改善資源配置，以追求最佳的醫療成果。