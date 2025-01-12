財政預算｜袁國勇等學者促勿削教育開支　倡發展高端醫療、疫苗廠

財政司司長陳茂波下月發表新一份《財政預算案》。港大微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅等，一共六名港大學者今（5日）提交意見書。他們認為即使政府財困，不宜削減高等教育、人才培訓和科研投資等。他們又建議香港應發展高端醫療服務，以治理奇難雜症及延壽等為主。

意見書又指「本港現時財政狀況跟五年前相差甚遠，假如現時不作準備，再遇大型自然災害時，後果則不堪設想」，呼籲政府直接投資具戰略需要，但利潤低的設備，包括製造檢測試劑、抗生素、疫苗等廠房。



港大六名學者認為，社會事件、疫情，加上地緣政治等因素，令本港經濟尚未回復至疫情前。(梁鵬威攝)

六名港大學者袁國勇、孔繁毅、薛達、金冬雁、陳福和、龍振邦在意見信中指，僅以科學家及普通市民之身份提出建議。他們指2019年發生社會事件，緊接三年新冠疫情，不利本港經濟和社會發展。疫後由於地緣政治升溫，本港經濟尚未恢復到疫情前之水平。

學者們又指本港過去6年，有5年都錄得赤字，最新估計赤字更過千億，加上地緣政治緊張局勢和經濟波動將於未來10至20年仍然持續，形容香港「正面臨開埠170年來，前所未有的挑戰」。

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政府不宜削減教育、科研等開支

意見書認為政府在削減開支和精簡架構同時，務必為本港750萬名市民維持合理水平的公 營醫療服務。而高等教育、人才培訓和科研投資亦不宜削減，反而應該增加支援，作為港府長線投資項目。意見書又建議所有接受政府資助的非牟利私家醫院營運機構，亦應分擔教導醫學生及進行專科培訓的責任，確保畢業醫學生質素，間接支持及改善醫管局的公共服務。

港大醫學院。（香港大學圖片）

建議發展高端醫療服務

專家們提出香港可發展「別樹一幟」的高端醫療服務，定位有別於東南亞的醫療旅遊，香港應發以高端檢查及治理奇難雜症為主，目標是協助旅客延壽及提高生活質素。他們認為可以提供幹細胞治療、人工智能等技術推動的尖端療法、實證中醫藥針灸學、重建性醫學美容、提供只在內地及本港認証審批的生物制劑及標靶藥等。

他們又建議利用既有品牌優勢，支持發展如妙估醫療診所 (Mayo Clinic) 及紀念史隆凱特琳癌症研究中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)等級數的國際醫療中心，吸引高淨值客戶、區內知名人士及類似機構首席執行官等級人士來港。他們認為政府可以將部分高端醫療服務盈利撥歸醫管局，支持其營運，長遠減低政府負擔。

六名學者認為香港發展高端醫療服務，能把盈利撥歸醫管局。（資料圖片／張浩維攝）

投資戰略設備 否則香港將來或不能負擔

袁國勇等人又認為，一些具戰略性的高端醫療服務，例如製造檢測試劑、抗生素、抗病毒藥物和疫苗之廠房，由於利潤較低，一般投資者並不感興趣。但到危急關頭，如全球疫症大流行，各地政府均會爭相購買。專家認為這些設備必須得到政府投資，方能有機會繼續發展。

假如現時不把握最後機會， 本港經濟持續不景，又或受到海外供應商封鎖，香港將來可能再也負擔不起這 類設備。 六名港大醫學學者意見書

他們在結語表示，地緣政治不穩對經濟、人口驟降和人才流失等影響深遠，但傳染病之破壞力過之而無不及。意見書最後指，「本港現時財政狀況跟五年前相差甚遠，假如現時不作準備，再遇大型自然災害時，後果則不堪設想」。