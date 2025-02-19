財政預算案｜6成受訪基層去年曾失業　團體籲政府勿盲目削支

撰文：林遠航
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政府表明財赤下將會節流，有基層擔心福利開支會被削減。有團體早前就基層市民生活狀况進行調查，發現基層市民收入追不上大市，6成受訪者去年曾失業；四分之一住在不適切居所的住戶，用三分一月入交租，有劏房居民被業主限兩年內逼遷。「基層願景」期望政府在月底發表的《財政預算案》，不要盲目削減福利開支；並期望政府以「先安置後取締」的方式執行簡樸房政策。

「基層願景」上月至本月中，以網上問卷向536名基層市民進行問卷調查。

「基層願景」上月至本月中，以網上問卷向536名基層市民進行問卷調查。調查發現，基層市民的的收入追不上大市，過去一年八成受訪者家庭收入沒有轉變，甚至減少，在通漲下，實際工資則變相減少；六成受訪者在去年出現失業或就業不足的情況，當中逾四成曾持續停工超過3個月。

調查又發現，最多受訪住戶家庭月入為15,001至20,000元，其次為10,001至15,000元。以中位數15,000元計算，居於劏房、板間房和床位等不適切居所的住戶，有四分之一住屋開支高於7,000元，近七成為5,000元或以上，超出住屋開支佔家庭收入30%的可負擔水平。對比之下，75.5%公屋受訪者的住屋開支低於5,000元。

住在油麻地45平方呎劏房的基層市民May指，單位只有公用廁所，沒有廚房，因不符合簡樸房規管，被八年來沒有加過租的業主，要求她兩年後搬走。她雖然符合過渡性房屋的資格，惟她現時失業，沒有足夠儲蓄支付搬遷相關費用。

58歲、本來從事建造業的陳小姐失業至今近3個月。她指有公司轉聘外勞，即使想轉行洗碗，工作機會亦被外勞佔去，現時只能用儲蓄交租。她稱曾嘗試申請綜援，，但職員表示「你咁後生申請做乜嘢」，着她去找工作。

調查亦顯示，五成「現金津貼試行計劃」的申請者對政策有正面評價，惟近期一直有消息指政府財赤，令基層市民感到擔憂政府是否會因此減少津助及福利支援。

基層遠景建議政府恆常化「現金津貼」，並發放津貼至正式配屋「拎鎖匙」當日，全面檢討外勞政策與本港現時經濟狀況的合適程度；推動生活工資；以「先安置後取締」的方式執行簡樸房政策；在月底發布的財政預算案不要盲目削減福利開支以滅赤，保障基層市民生活。

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