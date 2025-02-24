全國涉外仲裁人才培訓班再開課　林定國：學員選港仲裁的信心加強

香港國際法律人才培訓學院與司法部合辦的全國涉外仲裁人才培訓班（香港）今日（24日）再開班，第二期共41位學員。律政司司長林定國認為，培訓班不僅讓學員掌握了國際仲裁及普通法運作模式，還促進了內地與香港法律界的互動交流，並透露有學員表示，課程加強了他們選擇香港作為仲裁地的信心。



香港國際法律人才培訓學院與司法部合辦的全國涉外仲裁人才培訓班（香港）今日（24日）有第二期41位學員上課。（林定國Facebook）

該培訓班是學院與中國司法部合作的首個仲裁專業培訓課程，第一組的39名學員早前已完成課程。林定國在社交媒體分享稱，學員普遍反映，透過與香港法律業界不同人士、機構的互動交流及案例研討，對香港普通法系統「有了直觀而深刻的了解」，深感香港的法律制度在「一國兩制」下，既尊重傳統，又積極創新。

他續指，培訓班既讓學員掌握了國際仲裁及普通法運作模式，還促進了內地與香港法律界的互動交流。他續引述學員稱，兩地仲裁既能保持各自的特色，又可互相借鑒和合作，可以在跨境爭議解決、人才共享、仲裁制度推介和學術研究等方面交流和合作。

香港國際法律人才培訓學院與司法部合辦的全國涉外仲裁人才培訓班（香港）今日（24日）有第二期41位學員上課。（林定國Facebook）

林定國認為，香港法律服務具備的專業效率是學員的深刻體會，舉例有學員表示課程加強了他們選擇香港作為仲裁地的信心。「他們認為，從場地安排到學習體驗，每個細節都體現了香港仲裁機構的專業與高效。」他稱將持續改善課程內容，確保培訓計劃緊貼仲裁發展趨勢及學員需求。