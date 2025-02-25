競委會：支持政府規管網約車平台　相信有助與的士公平競爭

政府年內提出規管網約車平台的框架。競爭事務委員會主席陳家殷今日(25日）表示，支持政府以規管形式，令的士及網約車之間有公平競爭，競委會將根據法定職能，就有關競爭議題向當局提供政策分析和建議，大原則是「有競爭才有進步」，相信在競爭下可提升服務效率及鼓勵創新。



競委會主席陳家殷（資料圖片）

陳家殷表示，他在內地都有使用不同的網約車平台，由於有競爭，網約車及的士的效率及服務質素等都是越來越好，相信競爭除了令消費者得益，亦可以有良好的監管框架，保障業界、的士司機及持牌網約車司機。

國家市場監管局根據《反壟斷法》，對Google展開調查 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

對於國家市場監管局根據《反壟斷法》，對Google展開調查，陳家殷指，競委會有專責隊伍留意內地或國際的反競爭議題和執法狀況，但不會透露有否就個別公司或業務實體開展調查，強調如發現本港有違反《競爭條例》的行為，會毫不猶豫進行調查。

競委會訴訟基金有健康財務狀況

競爭事務審裁處去年共審結4宗案件，未提交審裁署的案件不少涉及大廈維修圍標，部分與廉政公署合作。被問到在財赤下，會否擔心明日發表的下年度財政預算案會削減支持，他表示不擔心，認為除了當局支持競委會工作，競委會的訴訟基金亦有健康財務狀況。