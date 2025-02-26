預算案｜公務員削1萬職位　林健鋒：保守！　葉劉：還有削減空間

新一份財政預算案今天（26日）宣布，公務員編制「瘦身」大計，未來兩年共削減一萬個編制職位。不過，公務員編制本身已有21865個空缺。政府消息人士則指，具體削減職位由各部門首長決定，今年第二季向公務員事務局提交建議方案。政府消息人士又表明，當局無意再次推出「肥雞餐」以吸引指定職系公務員提早退休。



各政黨大多認同「瘦身」計劃有助緩解財赤，但行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀指未來還有削減空間，建議政府要研究提高生產力。另一位行會成員、經民聯林健鋒更認為，縮減一萬個編制職位比較保守，希望日後再調整，政府亦要定期評估各部門工作效率。



財政司司長陳茂波公布財政預算案，提出公務員隊伍「瘦身」計劃（梁鵬威攝）

財政預算案宣布因應削減資源及改善人力資源運用，公務員編制未來兩個財政年度每年分別削減2%，即2026/27、2027/28年度，預計到2027年4月1日將削減10,000個職位。不過，翻查公務員事務局網頁，截至去年九月底，政府職位編制已降至193,645個，實際有174,135位公務員，即本身已有21,865個空缺。

政府2000年曾推「肥雞餐」吸引指定職系公務員提早退休。（黃浩謙攝）

部門首長決定「瘦」方案 無意再推「肥雞餐」

政府消息人士指，會善用科技精簡流程，希望各政策局平衡部門人手後，按需要減少職位，至於具體減少甚麼職位則由部門首長決定，望各政策局今年第二季向公務員事務局提交方案。

至於公務員編制職位有逾19萬，但實際人手僅得17萬多人，措施會否只是削減編制職位而沒有削減人手？政府消息人士指，如部門有編制，就算未聘請到人，亦會預撥相關資源，指當有人成功受聘便即需要開始出糧。因此，若是削減編制職位，已撥出的相關資源亦會回撥庫房。

政府消息人士又指，目前沒有計劃再推出俗稱「肥雞餐」的自願離職計劃。政府2000年曾推出相關計劃，花費約40億公帑，萬多名來自指定職系公務員獲准提早退休，他們獲得退休金和補償金。

葉劉淑儀認為公務員隊伍仍有削減空間。（梁鵬威攝)

葉劉：還有縮減編制空間

各政黨在預算案公布後見記者，均有提及或回應縮減編制對財政的作用。部分身兼行會成員的立法會議員也異口同聲指，公務員編制有再收縮的空間。其中，行會召集人葉劉淑儀相信將來還有削減空間，建議政府亦要研究怎樣提高生產力。另一名行會成員、經民聯林健鋒指縮減一萬個編制職位「比較保守」，認為未來有空間應再作調整，政府應該定期評估各部門工作效率和成果。

張宇人指預算案提出的削滅公務員編制方案可以接受（梁鵬威攝）

另一位行會成員、自由黨黨魁張宇人則指，可以接受未來兩年削減1萬編制。同是行為成員的民建聯主席陳克勤指，要如何在不影響政府服務的同時減人手，由局長和常秘考慮，「他們最清楚有甚麼人手可以削減」。他亦提出政府節省人手的建議，認為很多諮詢架構都有不少公務員在秘書處支援，如果重組諮詢架構，可以節省人手做其他服務。

多名議員關注如何提升生產力

在諮詢期間已倡議政府檢討公務員編制的經民聯盧偉國認為，削減職位方案已回應了社會呼聲。另一位經民聯議員梁美芬提出，縮減編制說明政府在打造智慧型政府，補充在利用人工智能發展過程中，經民聯會盡量幫助受影響的公僕增值。

G19召集人謝偉銓表示，就算只是減少職位而非減人手，部門開支都會減低，部門本身都會保留職位所需費用，故今次措施實際有減少部門開支。他續指，可用創新科技、人工智能是否可以節省人手。

C15+吳傑莊、江玉歡表示同意減編制，吳指「減薪無意思，增加生產力是重點」。江玉歡說，根據預算案公務員編制或會削減一萬個，她會跟進此舉具體省下多少公帑。