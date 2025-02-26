預算案拆局｜撇除發債回撥 下年度「真赤字」可逾2200億

【財政預算案2025/財政預算案/2元乘車優惠/公務員凍薪】新一份財政預算案今日（26日）出爐，財赤問題成焦點之一。本港今個財年的赤字達872億元，較去年初公布預算案時所預測的481億元翻倍。財政司司長陳茂波原本在去年的預算案中預計，踏入今年4月開始的2025-26新財政年度，政府綜合帳目便回復收支平衡。但今日估算，要到2028-2029年度政府綜合帳目才恢復盈餘。



若不計及淨發債款項，以及防疫基金、種子基金回撥，本財政年度實際赤字已過2,000億元，而今年4月開始的2025-26新財政年度，實際赤字料更高達2,248億元，比今年更高。



政府兩招「粉飾」財赤，實際赤字超過2,000億元。（資料圖片）

兩招「粉飾」 實際赤字不跌反升

陳茂波預計，今個財政年度的赤字為872億元，下年度的赤字為670億元。但《預算案中期預測》顯示，如果不計淨發債，未來五年均是「見紅」。

以今個財政年度為例，收入包括1,079.4億元淨發債所得，以及約150億元防疫抗疫基金款項餘額。如果撇除這兩筆「收入」，本財政年度即2024-25年度，實際赤字高達2,101億元。

而今年4月開始的2025-26新財政年度，上述兩招繼續發揮「功效」。赤字估算原為670億元，如果不計及958.52億元淨發債所得，以及至把6個種子基金（只利用其投資收益應付開支的基金）未需動用的約620億元回撥到政府帳目，實際赤字高達2,248億元。可見，在開源節措施未完全發揮作用之前，下年度財赤較本年度更為嚴重。

陳茂波預計未來五年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1500億元至1950億元。（廖雁雄攝）

港府基金近1800億 不排除再撥作「收入」

發債變收入，在未來五年將繼續。陳茂波明言，預計2025/26至2029/30年度的五年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1,500億元至1,950億元，其中約56％用於為到期的短期債務再融資，換言之餘下44％為淨新增的債務金額，五年合共約3,843億元。

發債當收入恒常化之餘，基金回撥也是另一滅赤「武器」。消息人士指出，政府現時有42個在政府帳目外為特定目的設立基金，總結餘近1,800億元，除了逾10個有法例約束的基金，其餘基金未來有機會再回撥至政府帳目，現時作出全面檢視。

《財政預算案》中表示，未來五年，基本工程開支增加至未來平均每年約1,200億元。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

財政儲備僅夠政府8個月開支

政府加大發債規模，所得資金不會用於支付政府經常開支，而是用來應付增加的基建開支。《財政預算案》中表示，未來五年，由於北都等工程將陸續展開，基本工程開支由去年預計平均每年約900億元，增加至未來平均每年約1,200億元，意味著累計基建開支將達6,000億元。

陳茂波預計，政府在上述兩個債券計劃的合共借款上限將由現時的5000億元上調至7000億元，令政府債務與本地生產總值的比率將維持在12%至16.5%的水平。另邊廂，截至今年三月底，本港財政儲備為6,473億元，預計下年度會進一步下降至只有5,803億元，僅維持港府8個月的開支，屬回歸以來前所未有。

陳茂波指，若基建開支收入與開支之間出現缺口，可以運用經營帳目的盈餘或財政儲備支持。（資料圖片）

財政赤字嚴重，地價收入減少是重要原因之一。（資料圖片）

25/26年度地價收入料僅210億 政府較以往「保守」

另外，財政赤字嚴重，地價收入減少是重要原因之一。賣地收入、印花稅及利得稅等向來是政府賴以生存的「金蛋」，但近十年來，印花稅和地價收入佔政府總收入約三成，最高達四成，但在2022年下降至22%，2023年更跌至12%。

陳茂波提到，本財政年度地價收入只有135億元，較原預算的330億元，大幅減少195億元。至於印花稅收入為580億元，也較原來預算低130億元。

而4月開始的新財政年度地價收入預計只有210億元，估算明顯較之前兩份預算案為低。政府消息人士指，2026至27年及之後年度主要以地價收入逐步增至本地生產總值2%推算，較過去二十年平均比率的3.3%低。

對於政府調低地價收入預測數字，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為政府不是看淡後市，而是拉近現實情況。（蘇煒然攝）

事實上過去兩個財政年度的實際地價收入均較預計低，本財政年度的地價收入只及預計的四成，前一個財政年度的地價收入員本估計高達850億元，結果收入只有194億元 。政府在地價收入估算明顯較以往「保守」。

對於政府調低地價收入預測數字，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為政府不是看淡後市，而是拉近現實情況，不希望讓社會感覺預算案與預測數字出現明顯落空、差異。