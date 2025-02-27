財政預算案｜非經營帳赤字合乎量入為出原則？　陳茂波：應使則使

財政司司長陳茂波在財政預算案2025中，區分出綜合帳目的「經營帳目」與「非經營帳目」，前者有望2026/27年度滅赤，後者則未有日期。陳茂波今早（27日）出席電台聯播節目時，被問到「非經營帳目」赤字是否符合《基本法》財政預算「量入為出」及力求收支平衡原則時，承認收支平衡應以綜合帳目為目標，但強調在經濟周期中無可能每年獨立計，強調助力香港發展，仍要「應使則使」。



▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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陳茂波今日出席電台聯播節目時，被主持人問到將「經營帳目」和「非經營帳目」分拆的做法，是否符合《基本法》列明的財政預算須「量入為出」、力求收支平衡原則。

陳茂波解釋，考慮政府收支時，以整體看待的確重要，但同時間「管理上要區分兩個數」，前者是「平時收入」，應付日常開支，需力求盈餘，而後者則屬投資未來，雖然未來數年會有赤字，但總體會一直收窄，隨著收益陸續回籠，政府財政會逐步回到平衡。

收支平衡的原則是適用於經營帳目還是綜合帳目？陳茂波稱，公共財政的管理原則是從整體出發，所以收支平衡是要看綜合帳目，但強調在經濟周期中「無可能每年獨立計」。主持人再追問，綜合帳目預計到29/30年仍有赤字又是否合乎原則？陳茂波稱，他認為「應使則使」，若現在是香港發展關鍵期，不作投資並非合適做法。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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被問到循環發債未來是否政府的經營方向，陳茂波指，發債所得並非用於政府經營開支，而是用於投資基建，重申香港已踏入發展的機遇期，「一定要投資未來」。

至於被問到上個財年，若扣除種子基金回撥、發債等，赤字高達2,000億元，陳茂波稱，種子基金是政府帳目以外成立的基金，「佢鎖起咗我哋大量資源」，「我哋留低五年嘅錢俾佢用，佢重剩返咁多」。

陳茂波認為應回撥政府，又稱未來基金有好計劃，政府會再撥款。至於其他基金未來會否同樣回撥，並稱，同類基金有好多，但認為第一步應選取較大的基金作檢視。