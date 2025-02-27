兩會｜黃錦輝提案推港版DeepSeek 　回答敏感問題按內地標準

全國兩會下月初舉行，全國政協委員、選委界立法會議員黃錦輝將提出7項提案，包括推動DeepSeek進駐香港。他續指關鍵是要解決數據過河，亦相信會用香港的數據重新訓練模型。被問到將來港版DeepSeek回答問題時的準則，例如有關政治問題的回覆會否和內地版本不同，黃錦輝認為會跟足內地版本的標準，「講得俾你聽就講，或者答『暫時不能回答』，因為系統係佢哋（內地公司）的」。



黃錦輝（黃浩謙攝）

黃錦輝：DeepSeek駐港要解決數據過河

內地人工智能項目DeepSeek，引發國際矚目。下月赴京參加兩會的黃錦輝，今日（27日）透露會提出讓DeepSeek進駐香港的提案，認為不但能促進人工智能在香港各領域的應用，亦能幫助國家人工智能的國際業務發展。

若可成事，在具體執行方面，黃錦輝認為要解決數據過河的問題，並相信屆時港版DeepSeek的數據將採集於內地和香港，勢必要用香港的數據訓練模型。

被問到港版DeepSeek回答問題時的準則，例如有關政治問題的回覆，會否和內地版本不同。黃錦輝指，現時DeepSeek回答問題時偶爾都會表示「暫時不能回答該問題」，認為系統已有一套篩選標準，將來港版的程式應會跟足內地標準：「講得俾你聽就講，或者答『暫時不能回答』，因為系統是佢哋（內地公司）的。」

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）引起國際矚目（Reuters）

現時本港和粵港澳大灣區共同推動創科發展，惟兩地因制度、政策不同可能存在合作障礙。黃錦輝建議首先便利兩地官員自由往返，具體透過簡化審批流程和發放專項通行證。

至於長期受詬病的內地投資基金「過河」不便，他建議香港設立機構或平台，幫助內地科技成果轉化和企業出海。其他提案包括建立中醫藥專業的自主管理體系、成立專注於香港科技創新產業的「跨境投資聯合基金」、構建全新的地方智能治理體系、促進大灣區低空經濟的融合。