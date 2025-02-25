香港推首個AI模型　DeepSeek訓練　能寫文件查法例料年內開放使用

香港生成式人工智能研發中心今（25日）公布成功研發「HKGAI V1」大模型，該系統建基於內地人工智能模型DeepSeek，再作調整和訓練。系統支援兩文三語，可以對話、協助撰寫會議概要、提供香港法例和案件參考、錄音轉換文字、甚至生成音樂和影片。



創新科技及工業局局長孫東指研發系統歷時一年半，形容「從無到有，書寫了獅子山下一個美好的創科傳奇」，又指在這波人工智能浪潮中「香港沒有缺席」。研發團隊目標今年內開放模型給公眾使用。



孫東指HKGAI V1大模型的研發是「書寫了獅子山下一個美好的創科傳奇」。（政府新聞處提供）

去年研發雛型 年初與DeepSeek結合

政府於2023年成立InnoHK香港生成式人工智能研發中心，由香港科技大學領軍，本港其他4所大學和海外的科研機構共同參與。短短一年內，去年上半年研發出生成式人工智能文書輔助應用程式「港文通」，至今超過70個政府部門試用。

到今年年初，內地公司DeepSeek推出人工智能模型後，研發中心將DeepSeek底座模型架構，與港產HKGAI結合，推出現時面世的HKGAI V1。創新科技及工業局局長孫東形容，過程充份體現了香港一國兩制的價值觀，又指中心由成立至推出大語言模型歷時一年半，「從無到有，書寫了獅子山下一個美好的創科傳奇」。

在這波以人工智能為代表的科技浪潮中，我高興的跟大家說，香港沒有缺席。香港的科學家是好樣的，InnoHK香港生成式人工智能研發中心的姑娘和小夥子們，你們是最棒的！ 創新科技及工業局局長孫東

香港科技大學首席副校長郭毅可教授料系統今年內開放給公眾使用。

設五大系統 能撰寫會議概要

該模型已研發出5種系統，分別為「港文通」、「港會通」、「港法通」、「港環通」及「港話通」五個系統，可協助用家生成會議概要、提供香港法例及案件參考、將錄音轉換成文字等，亦可以生成影片、作曲等。

中心主任、科大首席副校長郭毅可今於記者會指，HKGAI V1建基於DeepSeek的參數，再調整和訓練。他於記者會即場示範使用「港話通」聊天機械人，輸入對話查詢旺角哪裏有「平靚正」的燒味檔。他又向系統提問今屆政府政績，系統列舉落實基本法23條立法、三隧分流等。

郭毅可表示目標今年內開放HKGAI V1給公眾使用，前題是要在政府內部已有廣泛且穩定的應用，並有足夠的承載力。