財政預算案2025｜公務員削1萬職位　網民獻計1部門用DeepSeek取代

今日（2月26日）財政司司長陳茂波公布了2025年度財政預算案，其中一項備受關注的措施是公務員編制的進一步「瘦身」，未來兩個財政年度將削減共一萬個公務員職位，亦是自2021/22年度以來，公務員編制連續第五年維持零增長，就政府削減公務員編制，有網民就自告奮勇幫政府出謀獻策，獻出2大方向建議政府如何削減人手。



今年財政預算案公布除了全體公務員凍薪，也會削減公務員編制，並嚴格控制在不高於19.6萬個職位的水平，政府將加碼削減經常開支，由原定的1%提升至2%，預計四個財政年度內共削減7%的開支，以應對財政赤字壓力，而消息一出口，連登就有網民替政府出謀獻策，以「政府要cut編制，有咩局/部門可以裁減人手或者cut」為題，收集網民意見，並提出三大削減人手的方向。

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陳茂波發表2025年財政預算案

網民建議削減人手方向一：用AI取代1823

「1823」是政府提供24小時、一站式的聯絡點，為市民解答有關多個政府部門服務查詢，並接收市民對公共服務的投訴和建議，但就有網民認為「1823」的工作內容可以由AI取代，「平時都係Forward去其他部門，用Deepseek做客服可以慳晒成個部門」、「啱，反正平時都打唔到入去，有乜就話幫你轉俾相關部門跟進，根本用chatbot upload啲contents就有answer，仲用人手？」但亦有網民認為用AI取代查詢及投訴私隱性存疑「政府用外部AI轉個頭私隱又流出架啦，放過政府啦，上一兩次選舉，有部機齊哂所有香港選民既資料，唔見咗都未搵翻」。

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網民建議削減人手方向二：環保署削減人手

環保署近年來推行的政策有較大爭議，其中「走塑」意外引起不少輿論風波，垃圾徵費亦不了了之，認為環保署可以相應削減人手，減少政府開支，「垃圾徵費玩完一大輪又無事發生」、「環保署，每年幾億比綠在區區有用？ 除咗滿足班人當遊戲咁玩提供情緒價值，冇實質作用，你拎去回收嘅唔知有冇5%真係重造，去玩過幾次綠在區區街站，先唔講一袋二袋擺係條街到阻街，我係見住啲阿婆拎勁大袋垃圾，勁污糟，有埋食物殘渣，都比佢放入袋回收」。