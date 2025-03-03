DeepSeek爆火背後是這群00後學霸：對我們來說這是個很好的時代

2025開年，DeepSeek的橫空出世讓大眾再次拓寬了對AI技術的想象，其背後的公司深度求索也引發了大量好奇與關注。



編輯：金璐 責編：魯雨涵（一条）

據報道，DeepSeek團隊大多為清北應屆生、在讀生，最大的特點就是「年輕」。一条對話了3位正在AI行業工作的00後，發現這一行業中正在發生着全新的工作模式迭代：他們團隊年輕，成員精簡，二十出頭就能獨當一面，大多來自名校，包容不同專業背景，寫代碼、回郵件、寫方案、作圖都可以分給AI完成。他們也重新定義着能力和話語權的新標準：不像傳統網路一樣追求壟斷，而是更多地碰撞、交流，不再以大廠「職級」論長短，而是讓「作品」說話。

初高中生入局 讓我有了緊迫感

去年8月，孫東來第一次參加黑客松（一条授權使用）

孫東來Sidrel／01年／杭州／研一學生／AI公司創始人&CEO

我是中國科技大學的研究生，在全職創業中。我們團隊現在在做的事是我在西湖邊散步的時候想到的，我突然在想，能不能用AI把我的夢境記錄下來。當時我朋友也是長期記夢者，我們一拍即合，當場編輯了篇帖子發到了小紅書上，一下子就爆了，三天瀏覽量達到了20多萬，5千條評論。

因為明確了需求，我們就正式開始組建團隊。我是後端開發兼產品，再加前端、設計、營銷，總共四個人就開始做了（點圖放大瀏覽）：

現在我們的產品已經在app store公測了一個月，記錄了三千多個用戶的夢境。它是一款可以記夢、繪夢、解夢的社交App。大家可以讓AI幫你將自己的夢境用圖片的形式記錄下來，與AI解夢師對話，也可以通過分享來結交同頻的人。設想一下，你早上起來發現平台給你推了一個昨天晚上跟你做一樣夢的人，這件事還是挺有趣的。人一天只有三分之二的時間是清醒的，睡覺的8小時我們根本不記得做了什麼。所以我很想知道，也想記錄那被我們遺忘的三分之一人生，建立全球最大的夢境世界。

24年底，浙大腦科學專業的博士加入後，在聯合國總部分享了團隊創作的產品（一条授權使用）

我成長的環境跟創業一點關係都沒有，但我就好像家裏的基因突變一樣，因為我本身就有非常多的點子，如果我不做創業這件事，這些點子它只能是點子，每天就是想出來，然後消散掉。所以為什麼不去試一試，把點子轉化落地？

比如從本科的時候開始，我就會參加一些創賽、挑戰賽之類的比賽，當時做的是Web3的項目。讀研之後，我們專業的研究生是偏向授課制，無導師的，研一是學一些基礎課程，你也可以自由地去找實驗室的導師，但我覺得自己不太適合在實驗室裏做科研，反而更喜歡出來做自己的項目。

凌晨3點的黑客松會場（一条授權使用）

真正創業的起點始於去年8月份，我參加的第一場黑客松（hackthon，一群工程師在期限內設法完成指定內容的聚會活動）。那場黑客松，給大家自己操作寫產品的環節大概就三天，我記得那3天我就睡了8個小時。所有人都在熬夜，晚上睡得橫七豎八的，有直接睡地板上的，直接睡樓道上的，也有直接睡椅子上的。我是第一次遇到那麼多在做同樣事情的人，大家為自己的產品都非常拼命。這也是我第一次跟AI有了比較深度的接觸，因為當時有很多的AI公司參加，也有很多教我們如何使用AI工具的workshop可以去參加。

黑客松這種活動有點像一個創業者的廚神大賽，要在最短的時間內呈現出你的菜來，然後會有投資人作為評委來嘗你的菜。有時候跟你做出了什麼菜也沒有太大關係，主要還是看你如何在極限的時間裏，利用有限的資源燒出菜來，這是創業者自己的特質。

進入創業圈之後，我會有一種擔驚受怕的感覺，因為厲害的人太多了，感覺不努力就會隨時被別人追上。這個領域已經出現了非常多的年輕人。比如我參加的這個黑客松，叫AdventureX，完全是一群高中生自發組織的一個團隊，拿到了100萬的投資，這個五六天的營裏面，很多初中生都已經開始做項目，並且能賺錢了。

和團隊參加S創上海2024科技創新大會（一条授權使用）

大家刻板印象裏的「00後整頓職場」，其實是因為他們在做的工作，他們自己不喜歡或者覺得無意義，所以拒絕無效的加班。像我周圍的人，都在自己熱愛的崗位上付出了很多時間和精力，通過創業這件事快速成長，認識不同的人。我工作起來也比較肝，沒什麼工作日和休息日之分，大年三十那天晚上也寫代碼到兩三點。自己生的娃，你不能說到休息日了就不管它了。

有人會說現在是在進行一次工業革命，你不會像今天一樣覺得AI能離我這麼近。比如最近大火的Deepseek，大家之前很難想象AI可以這樣絲滑地融入到生活當中的，就像一個能隨手使喚的秘書一樣。在這個節點，AI領域還沒有形成大廠壟斷的格局，大家都在發散自己的思維，都在找什麼東西是最後會收束的。對我們初級創業者來說，這是一個很好的時代。

【延伸閱讀】DeepSeek是什麼？中國低成本AI模型起革命 一文看清背景及影響（點圖放大閱讀）：

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放棄傳統上升路徑 擁抱不確定

晨然對影像創作有着很大的興趣（一条授權使用）

晨然／99年／上海／AI公司全棧工程師、產品經理

在2022年，GPT剛出來的時候，AI這個行業其實是非常不穩定，非常不確定的一個行業。但正是因為不確定性，很多老手看不懂這個應該怎麼玩，所以年輕人才有了機會。我正好就是在這個不確定性最開始的節點就接觸了AI，所以我可以比別人有更多的認知，積累更多的經驗。

我本科在復旦學計算機，研究生去了康奈爾大學。其實我在本科期間，並沒有對計算機可以幹什麼產生任何的興趣，也覺得課上那些知識很無聊，因為那時候能做的應用都很局限，沒什麼意思。所以我當時完全找不到自己的職場定位是什麼，就只是當一份工作去做。直到GPT出現之後，我就發現它跟我之前學的東西是完全不一樣的，是一個全新的東西。它成了一個人類語言和計算機語言相互轉換的中間的橋樑，也讓我重新開始對NLP（Natural Language Processing，自然語言分析是一種機器學習技術，使計算機能夠解讀、處理和理解人類語言）這些事情感興趣（點圖放大瀏覽）：

畢業之後，我其實拿到了Tiktok的轉正offer，但因為想回國工作，所以進了國內的一家大廠。進入大廠的第一周，他們正好想要開始做AI，但是當時只有我懂，其他人都不懂，所以我就變成了一個稀缺性的資源，機緣巧合之下，被分到了做AI的組，我作為一個不做AI的部門裏唯一懂AI的人，得到了很大的資源傾斜。但後來我發現大廠的氛圍有點「有毒」，我所在的那個部門已經不再適合年輕人了，因為大部分是年輕人在給上面的人打工，而上面的人瓜分果實。所以我只待了9個月就離開了。

離開之後，我才發現，其實大廠的title對外沒有任何的幫助。對我職場發展來說，更重要的是去認識更多優秀的人，而不再是在傳統的職場路徑上去校招、社招，然後一步一步地往上升。

在ComfyUI峰會上分享（一条授權使用）

外面的世界裏，更多是以demo會友，而不是以title會友。當時我做了特別多的產品demo，也做了很多AI創意視頻，因為demo認識了更多的人，它是一個正循環。我意識到我要做的是把自己的公眾影響力提高，把自己有什麼能力暴露出來。也是機緣巧合之下，認識到了現在公司的聯創，聊了之後發現非常匹配，所以來到了現在的公司。

好奇心在我的生命中是很重要的一個東西。我發現身邊很多人不用AI，是因為他們覺得沒什麼要問的，但是AI可以滿足我各種各樣的好奇心，我什麼都可以問它，它現在就是我的一把手。我很多的出發點都是來自於好奇。比如高一的時候我就上網課把高中三年的數學、物理學完了，高二我又對物理天文感興趣，就看史丹福的網課學天文學。當時純粹只是想學，沒有明確的目的，只是覺得好有意思，也沒有拿出任何的成果來，沒有去參加比賽，我最後也沒有去天文系。我一直很愛看電影，高三的時候我就看了很多CG視頻，就開始自己學AE，做特效視頻。上大學以後，開始學微電影，自己買了電影機，自己導演、拍攝、剪輯了畢業MV。

晨然用AI創作的短片《DEVICES》截圖（一条授權使用）

我現在在做的是一個AI視頻剪輯工具，類似於AI剪輯師。這份工作，正好需要的就是我過往已有的經驗。這個賽道或者說職業，在AI出來之前都不存在，以前的我不可能會預料到，而現在的我也不知道出了這個公司我還能做啥，恰好就有這麼一個適合我的崗位出現了。你很難找到另一個，可以把視頻剪輯和AI全棧工程師這兩個Tag放在一起的人，所以我可以做這件事情，而且比別人做得更好。因為這個工具目前還非常早期，沒有引起公眾的討論或者關注，所以日常我會自己去創作一些AI視頻，目的大多是為了測AI視頻能達到的邊界在哪裏。

晨然的工作日常（一条授權使用）

身處在AI的世界裏，我會覺得AI帶來了一個很恐怖的東西，就是生產力的革命。AI在我現在的日常生活和工作幾乎已經佔了100%，我的代碼80%以上都是AI寫的。現在大家都在聊Agent（AI Agent，又稱人工智能代理，是一種能夠感知環境進行自主理解，進行決策和執行複雜任務的智能實體），就是能自主完成某個任務、創新性解決問題的玩法，在每一個不一樣的問題中，都可以用Agent的形式去做一個自動化完成任務的類人的產品。比如說AI自動剪輯，我一直在強調它是一個AI剪輯師，想要把它擬人化，是因為我覺得它已經能夠類似於人一樣去完成一件事情。你會認為它是一個實體的人，而不是一個工具，更像是你在用一個實習生。

當這些AI工具都加入到公司的生產環節中，人們將會更多聚焦於人的想法，而不聚焦於人的執行力是怎麼把它做出來的。想象一下，一家公司只有一個人，聘了5000個大模型在幫他工作。我覺得這不是一個痴心妄想，這是一個完全可預見的未來。

【延伸閱讀】OPPO Find N5接入DeepSeek聯網 成配備最強AI的輕薄大摺機（點圖放大閱讀）：

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非計算機專業也能留在牌桌上

夾心（一条授權使用）

夾心／99年12月／杭州、北京／3D大模型公司海外社區負責人

我在一家AI 3D大模型公司做海外社區負責人，我們做了一個叫Tripo的3D大模型。關於「3D大模型」，從日常生活中大家接觸比較多的遊戲、動漫來講比較好理解，比如你玩黑神話悟空，或者去看《哪吒》，裏面的角色都是3D的，我們在做的就是讓AI把2D的圖片或者一段文字變成3D的模型。雖然算法目前肯定還沒有那麼完美，一定是沒有《哪吒》那麼精緻的，但現在在全球我們已經是做得最好的算法了。

我們團隊全職員工一共30多個人，最開始就是一群喜歡打遊戲的人聚在一起。我們喜歡用一個「老炮」加一個「小天才」這樣的搭配組合：一個比較有經驗的同學來提供一些方法論，更年輕的同學去做一些新的挑戰。團隊裏大家的積極性都非常高，年輕人都會認為這是一個絕佳的躍升的機會，傳統網路的飽和度實在太高了，業務空間也不大。在大廠可能還是個小朋友的人，在創業公司可能已經可以獨當一面了。

我們沒有特別多條條框框，什麼樣的背景對我們來說不是最重要的。比如我們一個運營的同學本科學的是生物學，也有資深的商務同事是從投資來的。我在USCB畢業之後的第一份工作就來到VAST，和團隊一起做Tripo的海外社區運營。

夾心策劃的活動：Tripo在聖誕節期間的活動，用戶可以利用平台創作各種各樣的「3D聖誕樹」（一条授權使用）

有靈氣、聰明和創業精神是非常重要的。大環境裏大家可能都想考公，在我們這裏，大家共同想做的是一個更厲害的產品，希望能因為自己的idea產生一些改變。比如我們做的3D大模型，其實最開始它是個很小眾的東西。歷史上從2D到3D這個過程可能非常複雜，你要學建模，學好幾年，甚至交幾十萬學費來學，可能還學不好。我們現在在做的事情就是讓「一鍵生成」成為可能。

我們Discord社區裏的第一個創作者是哈佛的一個生物學博士，他本來是想用我們的產品試着做生物分子的結構模型，但後來發現做不到，他又很喜歡遊戲，就想着是不是可以做一個遊戲。他完全是零基礎，他既不是一個好的美術，也不是一個好的程序員，但是一個好的遊戲策劃，他就用我們平台完成美術建模的部分，用AI編程寫Godot代碼，最後很快做出了一個自己的demo。這樣陪伴着產品和用戶成長的日子非常令人激動。

夾心參加Roblox的開發者大會（一条授權使用）

我們會接觸全球各種各樣的垂類社區，比如Roblox、ComfyUI等等。做海外運營對我最深刻的一點其實是能接觸到全世界的人。由於最早期從0-1地搭建整個社區，當時甚至和CMO一起每天沒日沒夜的跟和全球不同年紀、不同背景的玩家、創作者1v1建聯。除了基礎產品反饋之外甚至會聊到他們的國家背景和一些人生故事，對於我來說是一件很有意思的事情，也讓前期這份看起來很「dirty」的工作有了靈魂。

我是深信人與人之間的聯繫的，做社區工作經常感覺挖到寶了。這個人是做電影的，給我引薦荷里活導演推我們的產品；那個人是挪威AI愛好者但是是PUMA資深設計師，又將我帶到PUMA官方的AI設計師群體。不知不覺感覺自己、自己家的產品就這麼跟全世界各行各業的人掛上了鈎。

夾心參加東京Comfy峰會（一条授權使用）

我們團隊非常明確的一點是，進入這個公司，你是必須要使用AI的。我們內部有很多Agent，有專門用來回郵件的、專門用來寫方案的，也有專門用來做物料圖的。寫代碼、做平面，幾乎都會先用AI來打稿。我們社區和用戶支持這個板塊，傳統意義上是相對勞動密集型的，但現在我們幾乎已經不寫方案了，只會出選題，基本上所有策劃都是AI先寫，再一起討論。再打個比方，我們的Discord社區在全球有6萬用戶，他們是來自不同時區、使用不同語言的人，活躍度也特別高。而我們運營團隊全職員工非常少，所以我們有一個實習生在飛書多維表格接入了Deepseek的API，將用戶的郵件和問題存檔，進行自然語言分析和分類。它不僅可以自動翻譯，還會給我們一些小tips，建議我們如何去回覆。這些留存下的內容都成為團隊運營的知識庫（或者進一步訓練Agent的物料），幫助我們更加自動化和高效地服務社區和用戶。

很多人會恐懼AI取代人類的工作，比如平面設計這類崗位。但我們一直覺得並且發現，因為有了AI，才有更多的人能來做更多創意和內容，創造更多的就業崗位。我們稱之為「empowerment（賦能）」。

夾心在亞馬遜雲科技中國峰會（一条授權使用）

我是Entp、射手座，我們運營團隊的行為方式是三個「E」：Engagement，Experience，Exposure。對我們來講，體驗新的東西、探索不同的事情、和不同的人接觸，本來就是一件非常好玩的事情。 畢竟現在AI是一個非常好的浪潮，這個時候能在浪潮裏做出一些事情、能在牌桌上，已經非常開心了。

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