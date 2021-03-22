專訪｜譚惠珠：國安公署可向審查委員會提資料　料任命由本港處理

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-22 07:00

全國人大修改本港選舉制度，日後任何人參選需通過多重關卡，最關鍵是由「候選人資格審查委員會」把關，決定參選人是否「愛國」才批准入閘。 資審會組成暫未有細節，基本法委員會副主任譚惠珠表示，委員要完全避免任何利益衝突，不應參選任何選舉，亦不應納入有意參選的政府官員；若有選委出任資審會委員，應表明不行使選舉提名權。

料任命由香港自行處理

人大「311」決定第5條規定，設立香港特別行政區候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。譚惠珠接受《香港01》訪問時表示，根據人大決定，香港特區應當健全和完善有關資格審查制度機制，相信資審會委員任命由香港自行處理，但若出現特殊情況，例如特首競逐連任，則要再作研究。

至於國安公署應否成為委員，她相信，在審查候選人的過程中，需要用上國安公署提供的資料，包括有否違反《港區國安法》的證據等，但國安部門人員未必需要出任資審會委員。

中央每5年檢視政制 冀2047年前有普選

提到立法會日後由「愛國者」主導，會否加快香港實行普選的進程，譚惠珠指，香港首要任務是完善選舉制度，實現「愛國者治港」，相信達至這點後，香港走向普選之路將較暢順。

《基本法》列明，香港按實際情況和循序漸進，最終達至行政長官普選，譚惠珠說，是否做到以「愛國者為主體治港」，是條文中「實際情況」的核心要素，中央一般每5年檢視香港政制，屆時能否達至「愛國者治港」無從得知，但她個人期盼香港在2047年前能夠實現普選。