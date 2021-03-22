專訪｜譚惠珠：立會選委議席可開放競爭　指有議員吸選票但無能力

撰文： 周皓宜 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-22 07:00

中央出手改革香港選舉制度，立法會將重設選舉委員會界別，並佔「較大比例」議席，建制議會勢力急速擴張。基本法委員會副主任譚惠珠接受《香港01》專訪時表示，立法會選委界別可開放予非選委人士參選，免受既得利益者或政黨影響，亦確保政府有足夠票數，但強調選委議員非「舉手機器」。 譚惠珠直指，過往選舉出現「吸到票但無能力」人士，認為愛國與有能力同樣重要，日後參選立法會需獲選委會提名，將有助挑選有能之士。但她承認，要物色愛國而有能力者參政並非易事，或需要「三顧草廬」。

譚惠珠：如是選委不會支持「舉手機器」

全國人大早前通過「311」決定，選舉委員會功能大升級，除負責推舉特首，更可選舉部分立法會議員，「復活」回歸初期的選委會議席。譚惠珠在訪問中表示，立法會選委會界別不應只限於選委參選，反而應開放予非選委人士角逐，因選委界別代表香港整體利益，協助政策釐定、執行和資源分配，不受任何既得利益團體或政黨影響。

人大決定下，香港需設立候選人資格審查委員會，此舉足以確保者入閘人士皆為「愛國者」，為何中央仍要增選委會界別？譚惠珠解釋，立法會通過法例時靠「數票」，雖然議員愛國愛港，但若對政府施政意向四分五裂，難以解決具體執行問題，因此需要有若干票數支持政府。

以往的選舉看得出有兩種議員：有些本身有能力，又吸引到選票；有些吸引到選票，但自身無能力。 譚惠珠

不過，大批「愛國者」突然入局，令人質疑可能凡事撐政府，甚至出現田飛龍所言的「忠誠廢物」。譚惠珠回應說，如自己有份投票，她不會因某人是「舉手機器」而支持，最重要的是參選人的能力和視野，以及是否為市民服務。她相信，立法會由「愛國者」主導，可吸引更多社會精英加入。

參考資料：1998年立法會選舉，選舉委員會產生10個立法會議席，佔議會六分一，開放予非選委人士參選；范徐麗泰、馬逢國、吳亮星等人循選委會晉身立法會；2000年立法會選舉，選委會議席減至6個，佔十分一，至2004年正式取消。 若將來選委會界別議席同樣開放予非選委參選，理論上，個別在地區直選或功能界別勝選不高的人士，亦可另闢蹊徑循選委會入局。

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參政有成本難覓人才

譚惠珠指，選委會人士有一定歷練、經驗和視野，能夠物色並支持有水平的人士參選，希望可補足以往選舉的缺陷。她坦言，要找到愛國且有能力的人士參政並不容易，「這不是一件容易的事，因為參政有opportunity cost（機會成本），因此或要三顧草廬。」她稱屆時情況難以預料，亦可能出現很多有熱誠的人希望參選。

至於選委會具體數目，譚惠珠不作評論，只稱選委會界別佔「較大比例」的意思，並非選委會議席要達至半數，甚或過半數。

指「直接選舉」走入歪路

北京今次出重手改革香港政制，外國紛批評損害香港民主權利，譚惠珠指有關說法完全錯誤，強調自回歸後，中央及特區在擴闊香港選舉制度上，一直沒有停步，由第一屆立法會選委會佔10席，至第三屆立法會完全取消選委會席位；到2014年已有跡象顯示有人不想按《基本法》推行普選，但港府仍照按「831」決定推動政改

她又指，回歸23年後看到「直接選舉才是民主」的想法「走入歪路」，2012年立法會增至70席後，連同「超區」有40席經地區直選或間接選舉產生，「但無令到香港更有建設性、解決深層次矛盾，反而是拖政府後腿，建設唔畀起、醫生唔畀請，（民主派）在2019-20年間更沒有與『黑暴』割席。」

基本法委員會副主任譚惠珠。（廖雁雄攝）

與反中亂港分子劃清界線可參選？ 譚：民主派唔洗我教！

譚惠珠指前車可鑒，香港要設立一個能夠落實「愛國者治港」、兼顧各階層利益，同時保持直選的「混合式」制度，才不致令香港「走歪」。她引述港澳辦主任夏寶龍早前指，「愛國者治港」並非要搞「清一色」，認為只要與「反中亂港份子」劃清界線便符合參選資格。

至於民主派如何才能證明自己與「反中亂港份子」劃清界線，譚惠珠僅說：「我諗佢哋自己會反思，我唔洗教！」