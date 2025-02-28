150隻熊貓雕塑撤離立法會　梁君彥率秘書處歡送｜政壇諸事町

全港最大型的熊貓展覽「 PANDA GO！香港遊」的150隻大熊貓雕塑自本月12日起，在立法會綜合大樓地下大堂展覽，轉眼間已經逾半個月，今天來到展覽的最後一天。立法會主席梁君彥聯同秘書長衛碧瑤，及秘書處一眾同事在與大熊貓雕塑合照，歡送大熊貓雕塑，並表示半個月期間逾4000人到立法會與雕塑「打卡」。



梁君彥及立法會秘書處同事與大熊貓雕塑合照（梁君彥Facebook）

梁君彥希望望人見人愛的熊貓可以為秘書處同事打氣

梁君彥表示，立法會全力支持「無處不旅遊」、「人人都是旅遊大使」的理念，半個月有超過4000人次來到立法會與大熊貓雕塑「打卡」，包括專程來到立法會大樓的訪客，以及來自內地和外地的遊客，為香港推動熊貓旅遊出一分力。

展覽來到最後一天，他表示適逢立法會秘書處的職員聯誼會舉行周年大會，故聯同秘書處一眾同事在會後與大熊貓雕塑合照，歡送大熊貓雕塑。他感謝秘書處同事一直為議會提供專業高效服務，希望人見人愛的熊貓可以為他們打打氣，亦再次多謝《PANDA GO！香港遊》主辦單位AllRightsReserved的團隊協助立法會秘書處安排展覽。