社聯行政總裁蔡海偉4.1離任　社工註冊局副主席陳文宜接手

社會服務聯會行政總裁蔡海偉4月1日離任，執委會今天（3日）公布接任人為社聯業務總監陳文宜。陳文宜本身是社工註冊局副主席、安老事務委員會委員，而蔡海偉離任後轉為社聯顧問。



身兼遴選委員會主席的社聯主席管浩鳴表示，陳文宜在社福界工作超過30年，並於社聯服務18年，十分熟悉本港社會福利服務發展，具有豐富經驗，並且力求創新，開創許多具前瞻性的計劃，推動樂齡科技發展，應對人口高齡化，認為陳文宜最合適出任社聯行政總裁。



社聯執委會去年12月改選，選委界立法會議員管浩鳴當選社聯主席(前排左四)，其餘執委包括副主席陳智思(前排右四)、副主席廖達賢(前排左三)、副主席翟冬青(前排右三)、義務司庫羅君美(前排左二) 及 社聯行政總裁蔡海偉(前排右二)。（社聯）

身兼遴選委員會主席的社聯主席管浩鳴（左三）表示，陳文宜在社福界工作超過30年，並於社聯服務18年，十分熟悉本港社會福利服務發展，具有豐富經驗。（社聯）

社聯業務總監陳文宜接手CEO 同為社工註冊局副主席

社聯執行委員會去年12月組成遴選委員會，今年1月初就行政總裁一職公開招聘，經過兩個多月兩輪遴選，執行委員會宣布聘請現職社聯業務總監的陳文宜為下任社聯行政總裁，月1日履新。

陳文宜（受訪者提供）

陳文宜：定必持守社聯信念

陳文宜表示，很榮幸得到執行委員會的信任，社聯的工作任重道遠，不單推動社會福利服務發展，也肩負建構跨界別平台的角色，協同不同界別共同應對各種社會議題及挑戰。今後定必持守社聯信念，建構一個具影響力、彼此合作、靈活創新的社會服務界，為香港社會創造福祉。

社聯執委會去年12月改選，管浩鳴當選社聯主席(左)，行政總裁蔡海偉(右)將於4月1日離任。（社聯）

蔡海偉離任後轉為社聯顧問

現任行政總裁蔡海偉將於4月1日離任，以顧問身份繼續支持社聯的工作。社聯執行委員會感謝蔡海偉33年來盡心服務社聯，對推動本港社會福利發展貢獻良多。