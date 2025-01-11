邵家臻病逝｜社聯發文悼念：深感哀痛　感謝其對社會的貢獻

社工出身、曾因佔中案入獄的社會福利界前立法會議員邵家臻，去年確診胃癌後，於周五（1月10日）離世，終年55歲。社聯亦有在Facebook發文悼念，指邵家臻關心青年發展，關懷弱勢社群及社會事務，曾出任社聯執委會委員，積極參與社聯工作。



社聯對邵家臻先生的辭世深感哀痛，感謝他多年來對社會服務及本會發展的支持和貢獻。謹向其家人致以深切慰問，願他安息。



邵家臻去年10月確診胃癌，周五病逝。（邵家臻Facebook）

社聯昨天（10日）的發文又指，邵家臻關心青年發展，關懷弱勢社群及社會事務，曾擔任社福界立法會議員，期間與業界緊密合作，共同為推動社會福利政策和服務而努力。社聯指，邵家臻於2016至2021年獲邀出任社聯執行委員會委員，在任積極參與社聯的工作。

社聯發文悼念病逝的邵家臻（社聯FB截圖）

社聯執行委員會上月召開2024-2025年度第一次會議，經過委員互選，管浩鳴獲選2024-2025年度社聯執委會主席，陳智思、廖達賢及翟冬青則為副主席。