管浩鳴當選社聯主席 行政總裁蔡海偉預告明年下半年約滿離任意願
撰文：石國威
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香港社會服務聯會（社聯）執行委員會今日（11日）第一次會議，委員互選出立法會福利事務委員會主席管浩鳴為2024至2025年度社聯執委會主席，陳智思等3人為副主席。會議上，在社聯工作近33年的行政總裁蔡海偉向執委會提出，其合約將於明年下半年結束並已過退休年齡，因個人原因計劃離任及退休生活多時，為讓執委會及主席能夠盡快開展招聘程序，故預早表達離任意願，確實離任時間將配合執委會安排，確保與新任行政總裁順利交接。
管浩鳴當選後指，出任社聯主席任重道遠，社聯是社福機構的聯會，帶領業界專業發展，連結跨界伙伴，致力推動社會福利政策及服務發展，範疇廣闊而具社會效益，今後會繼續秉持信念，為香港社會創造福祉。管浩鳴特別感謝前主席陳智思一直帶領社聯茁壯成長，並同意留任執委會及擔任副主席。
擔任行政總裁11年 蔡海偉：因個人原因計劃離任及退休生活多時
在今日會議，蔡海偉向執委會提出，其僱傭合約將於明年下半年結束，並已過退休年齡，因個人原因計劃離任及退休生活多時，為了讓執委會及主席能夠盡快開展招聘程序，故預早表達離任意願，至於確實離任時間，將配合執委會的安排，確保與新任行政總裁順利交接。
蔡海偉指，已在社聯工作近33年，感謝社福界前輩、同工友好、社聯團隊，以及不同界別伙伴的支持，在擔任行政總裁的11年間，關注許多與巿民息息相關的福利及社會議題，例如照顧者壓力、青少年精神健康、少數族裔需要，以至貧窮及劏房問題等；同時亦策劃許多具社會影響力的項目，將不可能變成可能，能夠參與其中是他的榮幸。
將為行政總裁一職進行公開招聘 邀蔡海偉離任後以顧問身份支持社聯
社聯執委會表示尊重蔡海偉決定，感謝蔡多年來領導社聯職員團隊推行多項惠及弱勢社群的創新項目，稍後將為行政總裁一職進行公開招聘，並已成立遴選委員會物色合適人選，而執委會邀請蔡海偉於離任行政總裁後，以顧問身份繼續支持社聯的工作，具體安排容後商討。
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