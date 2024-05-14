社工註冊局｜社聯：支持修例監管社工操守　社協：有助完善管治

行政會議今日（14日）通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，香港社會服務聯會表示，支持政府按需要及程序修改《社會工作者註冊條例》，在監管社工服務質素及操守、保障服務使用者的同時，促進社工專業發展及維持專業自主。另外，社會工作人員協會也表示，歡迎擴大註冊局架構。



社聯指出，《社會工作者註冊條例》於1997年通過，負責監察社會工作者（社工）的質素和操守，以加強市民對社會服務及社工的信心。

「心連心」：擴大成員數目推動更廣泛參與

另外，社協會長暨「心連心」副主席譚贛蘭並表示，「心連心」及「社協」支持政府修訂條例，指現時草案有助完善註冊局的管治，在 4Cs 方面都有正面效益，分別是組成（Composition），承擔（Commitment），改變 （Change）及關心（Care）。

「心連心」秘書長朱麗玲稱，擴大現時註冊局成員數目，能推動更廣泛及均衡參與，當中也達至註冊局社工人士有超過半數的安排，確保社工專業界代表性。

「心連心」副秘書長范凱傑范凱傑注意到，《條例》訂明被裁定干犯特定嚴重罪行人士的社工註冊當即註銷，認為合有效處理現存漏洞，確保註冊社工承擔對公眾的責任，符合市民對專業社工的期望。

社協理事溫艾狄、程志剛、李婉心也稱，歡迎《條例》作出的改變，特別是賦予註冊局訂立持續專業發展要求的新職能，能有助鼓勵社工以持續進修提高專業水平， 使社工專業地應對不斷改變的社會需要，與時並進，更有效為市民提供適切服務。

經修訂的條例草案包括引入即時除牌機制，以及建議社工註冊局改組，將委員數目將由現時的15人增至27人，當中8人由選舉產生，委任佔17人，其餘2人分別是社署署長和屬於社工的公職人員，並要求委員上任前宣誓。

據政府公布，相關修訂條例草案將於本周五（17日）刊憲，並於本月22日交立法會進行首讀及二讀。