北都公路勘查研究 政府：目標2027年招標、力爭新田段2036年開通
撰文：文維廣
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路政署正式展開北都公路的勘查研究，目標於25個月內優先完成北都公路新田段的工作，在2027年具備技術條件為主體建造工程進行招標。當中包括優化走線及接駁位置、進行環境影響評估研究，及進行刊憲，並會同步完成新田段的工地勘測工作、其他影響評估及初步設計工作，務求加快項目推展。路政署稱，會爭取於2036年或之前開通新田段。
路政署今日（3日）與艾奕康有限公司和阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營簽署北都公路的勘查研究顧問合約。顧問聯營組成的專業團隊包括內地工程設計顧問上海市城市建設設計研究總院（集團）有限公司、本地土地測量師行建地測量規劃及地理訊息系統有限公司、財務顧問德勤咨詢（香港）有限公司，以及其他不同範疇的專業成員。
路政署發言人說，北都公路將會貫通北部都會區內各個發展重心，包括牛潭尾、新田科技城、古洞北／粉嶺北及新界北新市鎮，增強各新發展區的通達性。北都公路亦可進一步完善跨境客貨運的道路連接，讓市民及旅客更便捷地往返區內各個主要陸路口岸。北都公路通車後，在繁忙時段能有效分流約四成往返新界東西的交通流量，紓緩現有道路的交通壓力。政府的目標是讓北都公路新田段具備技術條件可在2027年招標，以適時向立法會尋求撥款，進行前期工程和詳細設計工作，及展開新田段的主體建造工程，爭取於2036年或之前開通新田段。
北都公路初步走線全長約23公里，包括長約13公里的地面道路或高架橋和長約10公里的隧道，連接天水圍至新界北新市鎮近坪輋，由四個路段組成，包括天水圍段、新田段、古洞段和新界北新市鎮段。
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