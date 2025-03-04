兩會‧港產太空人｜楊利偉：香港載荷專家訓練情況很好、基礎不錯

全國政協委員、中國載人航天工程副總設計師楊利偉今日（4日）出席政協開幕式時表示，香港載荷專家的訓練情況很好，基礎不錯。 目前正學習不同的專業知識，為下一步飛行打好基礎。至於將來會否再在港澳招募專家，他表示會按需求而定。



楊利偉（視覺中國）

孫東曾指訓練一般需時兩年或以上

中國載人航天工程辦公室去年六月宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。創新科技及工業局局長孫東同年十月稱，入選的香港載荷專家，已經前赴北京開始訓練任務，一般需時兩年或以上，期望對方訓練順利，日後有機會上太空。

入選的載荷專家女警據悉為擁博士學位的女總督察黎家盈，她專長資訊科技及電腦範圍。

消息指入選載荷專家為女總督察黎家盈

不過，官方至今未公布入選的本港載荷專家身份。但據警隊內流傳消息，入選的荷專家為女總督察為黎家盈，育有3名子女，去年起在北京接受相關訓練。她擁博士頭銜的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。

而行政長官李家超指，香港特區首次有市民經過極其嚴格的選拔過程，獲選為預備航天員，成為國家載人航天工程的載荷專家，有機會親身到太空參與科研工作，為國家航天工程作出貢獻，寫下香港特區的光榮歷史，全香港都引以為傲。

▼2023年6月7日 李家超與赴京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面▼



▼2022年10月2日 政府公布招募太空人任「載荷專家」詳情▼



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國家於2022年下半年展開第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家。相關選拔工作按照初選、複選、定選三個階段組織實施。第四批預備航天員會赴中國航天員科研訓練中心接受訓練。

載荷專家為航天員按任務分類的其中一種，是指在空間站中進行科學與應用研究等實驗工作的科研人員。