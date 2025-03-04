兩會｜夏寶龍讚岑浩輝勇於擔當　盼以更大作為推經濟適度多元發展

中央港澳辦主任、港澳辦主任夏寶龍今天（4日）上午在北京會見澳門行政長官岑浩輝，提出希望岑浩輝團結帶領社會各界，以更大作為推進經濟適度多元發展，特別是橫琴粵澳深度合作區建設。岑浩輝去年底才上任，至今不足三個月，已獲夏寶龍稱讚勇於擔當作為，做了很多開創性工作。



3月4日，中央港澳辦主任、港澳辦主任夏寶龍在北京會見澳門行政長官岑浩輝。（港澳辦）

讚岑浩輝勇於擔當作為、做了很多開創性工作

夏寶龍與港澳辦副主任王靈桂，會見訪京列席全國人大會議開幕會的岑浩輝。會上，夏寶龍重提國家主席習近平去年視察澳門時發表的講話，為港澳發展指明前進方向，為港澳工作提供了根本遵循。

夏寶龍表示岑浩輝就任行政長官以來，帶領管治團隊堅決貫徹落實習近平講話精神和中央決策部署，勇於擔當作為，做了許多有益的開創性的工作，展現出良好精神風貌。

夏寶龍表示岑浩輝就任行政長官以來，帶領管治團隊堅決貫徹落實習近平講話精神和中央決策部署（資料圖片）

盼澳門以更大作為推進經濟適度多元發展

夏寶龍相信新一屆特區政府一定能夠團結帶領社會各界，全面準確貫徹「一國兩制」方針，充分發揮澳門獨特地位和優勢，切實加強「一中心、一平台、一基地」建設，以更大作為推進經濟適度多元發展，特別是橫琴粵澳深度合作區建設，在參與和協助中國式現代化中不斷開創澳門發展局面。

去年底就任澳門行政長官的岑浩輝，今年首度以特首身份列席明天開幕的人大會議。他昨日已啟程赴京。而本港特首李家超今日傍晚才抵達北京。