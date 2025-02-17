夏寶龍南下｜姚志勝：大灣區建設有難點　冀解放思想擇優銜接融合

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍早前南下調研，全國政協常委姚志勝今日（17日）在報章撰文分析夏此行的重點，他指大灣區建設現在面對的突出難點，就是如何實現粵港澳規則深度銜接。他引述權威人士介紹，指中央層面對此持開放態度，希望解放思想，充分發揮粵港澳各自優勢，擇優銜接融合：若香港或澳門有好的規則機制，廣東就向港澳銜接；倘廣東方面有些做法更有利大灣區聯動發展與對外開放，港澳就向廣東對接。



夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

夏寶龍早前先後到橫琴、前海、深圳河套區調研，他更在前海與香港特區政府以財政司司長陳茂波及七名專責經濟、金融、土地發展、運輸物流和大灣區融合的官員進行近四小時座談會，提出：「繼續勇於改革、敢於破局、不斷創新，並期望粵港澳大灣區更多互惠合作、聯動發展。」

姚志勝撰文指，夏寶龍南下調研，本身就是進一步推動落實國家主席習近平去年底澳門講話精神的重要安排。據了解，今年3月在北京舉行的「兩會」，港澳委員代表將要討論的一個重要主題，就是如何貫徹落實習主席的澳門重要講話。

陳國基（右二）日前陪同夏寶龍（左二）到河套區，創新科技及工業局局長孫東（左一）也有參與（港澳辦網頁）

夏以橫琴粵澳深度合作區為起點，展開大灣區調研，是因為習主席在澳門講話中要求「要積極主動參與粵港澳大灣區建設，整合優質資源，深化協同發展」，更親自考察橫琴，具體提出檢驗合作區開發建設成效的「三個要看」，包括經濟適度多元發展、規則機制銜接、大灣區市場一體化先行先試等。夏今次調研的重點，就是跟進習主席講話要求，推動將工作落到實處，加強港澳與橫琴、前海、南沙、河套四大合作平台對接。

中央持關放態度 希望解放思想

姚指出，大灣區建設現在面對的突出難點，就是如何實現粵港澳規則深度銜接，以達至經濟高度協同、各類要素跨境流動高效便捷。他引述權威人士介紹，對於大灣區規則機制如何深度銜接、粵港澳之間誰向誰銜接，中央層面持開放態度，希望解放思想，打破舊框框束縛，善用「兩制」之利，充分發揮粵港澳各自優勢：若香港或澳門有好的規則機制，廣東就向港澳銜接；倘廣東方面有些做法更有利大灣區聯動發展與對外開放，港澳就向廣東對接。

姚又指，看到的事實是按照香港固有程序，一個項目從立項到實施，沒有十年八年難以成事。河套合作區建設中深圳園區的快速度，與香港園區的慢節奏，形成鮮明反差對照。若沿用香港老路，大灣區實現一體化協同發展，不知要拖到何年何月。因此，在大灣區規則深度銜接過程裏，不應拘泥固有觀念，而應擇優銜接，選擇對大灣區建設最有利的聯通規則機制。

習近平發展與改革思維 可解決政府財赤難題

另外，他認為，備受本港社會關注的財赤問題，可從夏主任調研活動及談話中得到提示——以習主席講話所強調的發展與改革思維作為統領，解決香港政府財赤難題：一方面，財赤有經濟周期原因，這就需在經濟低迷時加大發展力度、穩定樓市、增加收入；另一方面，財赤也有結構性的因素，這就要大力改革、精兵簡政、節約開支。他指，行政會議召集人葉劉淑儀近日就政府開支過大提出尖銳質疑：主要官員是否有需要每人一個秘書、新聞主任、政治助理、行政助理，還有新聞官，「一拖幾」呢？這番話在社會引起不少共鳴，值得政府重視。