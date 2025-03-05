兩會︱中聯辦前副主任譚鐵牛：大家應愛惜香港望一國兩制行穩致遠

前年在中共二十大前夕調離香港的中聯辦前副主任譚鐵牛，今天（5日）在北京出席全國兩會期間表示，一月曾到訪香港，對香港有感情，認為大家應愛惜香港，希望香港的「一國兩制」事業行穩致遠。



中聯辦前副主任譚鐵牛。（資料圖片）

本身是全國政協常委的譚鐵牛接受傳媒訪問時表示，自己曾在香港工作近六年，形容香港是好地方，且在國家發展大局中非常重要，呼籲大家應該愛惜香港，一起努力把香港建設得更好，希望把香港一國兩制事業行穩致遠。

譚鐵牛。（資料圖片）

譚鐵牛去年出席兩會期間，談及當時即將訂立的《基本法》23條，他說這是特區政府的憲制責任，對香港是好事，香港未來行穩致遠，必須要有安全穩定的環境，市民應該支持。他又認為香港社會氣氛挺好，並向港市民問好。

譚鐵牛2016年底被派駐香港出任中聯辦副主任，至2022年調回內地出任南京大學黨委書記。