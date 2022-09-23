中聯辦副主任譚鐵牛出任南京大學黨委書記

中聯辦副主任譚鐵牛，調回內地出任南京大學黨委書記，但中聯辦網站仍顯示譚鐵牛為六名副主任之一，未有作出更新，亦未交代接替人選。58歲的譚鐵牛本身是科學家，曾任中國科學院副院長，2016年底來港擔任中聯辦副主任，主管教育科技和統戰，負責聯絡科教界和建制派領袖。

譚鐵牛在新政府上場後，不時與特首李家超同場出席創科活動，國家主席習近平「七一」考察科技園，他也有參與陪同。



國家教育部網站公布，南京大學今早（23日）召開教師幹部視頻會議，由校長呂建主持，會上，中央組織部副部長李小新宣布有關任命，與會者包括教育部副部長田學軍，以及江蘇省委常委趙世勇。公布指。中央日前已作出決定，原南京大學黨委書記胡金波則因年齡原因離職。

譚鐵牛在西安交通大學畢業，修讀無線電技術，之後留學英國帝國理工學院、並獲得雷丁大學終身教職，前後在英國生活12年。1997年返回中國科學院任職，其後當選中國科學院院士，直至2016年調派來港工作。