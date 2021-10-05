中聯辦落區︱譚鐵牛訪老中青中醫　望青年善用灣區惠港措施

中聯辦近期開展「落區聆聽、同心同行」系列活動，繼主任駱惠寧上月底探訪基層劏房戶、陳冬及羅永綱等多名副主任接連落區。 其中譚鐵牛本月2日上午在食物及衞生局局長陳肇始陪同下，到銅鑼灣探訪中醫診所。

譚鐵牛表示，中央非常重視香港中醫藥發展，早前出台大灣區內地公立醫療機構招聘港澳中醫試點、簡化港澳已上市傳統外用中成藥註冊審批，並加強支持人才培養及業界交流，希望協助本港青年中醫打通內地執業障礙。



中聯辦連日發稿交代官員落區行程，副主任譚鐵牛早前先後到訪兩間診所，與老中青三代中醫交流，視察診症室設備及中醫藥情況，特別關注青年中醫執業過程的困難。與人合租診所的年輕中醫反映，獨資開診所租金壓力較大，年輕中醫也需要積累更多臨床經驗，正想辦法跟師學習。

這名中醫又建議，政府多向市民傳達有關中醫藥的知識，讓市民加深對中醫了解，增強對中醫未來發展的信心。

中聯辦表示，幾位中醫都非常支持香港中醫藥發展融入大灣區，認為可以拓闊香港中醫藥和相關從業人員的發展空間。陳肇始則指，特區政府設立的5億港元中醫藥發展基金中包括人才培養方案，將在稍後推動中醫赴內地培訓，同時當局將繼續加強中醫在防疫方面的培訓，並探討加強中醫在全港18區的健康中心的角色。