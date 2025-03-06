兩會｜王冬勝：地緣政治令局勢混亂　有信心內地經濟達5%增長目標

兩會召開中，國務院總理李強表示，內地今年經濟增長目標約5%。列席全國人大會議開幕會的全國政協委員、香港上海滙豐銀行主席王冬勝表示，對國家經濟增長達標有信心。



王冬勝表示，現時世界比較亂，因為始終很多地緣政治關係，中國內地已於2024年達至差不多5%的增長目標，已經很不容易及做得很好，在2025年來說，亦見到很多新計劃出來，對這個目標是有信心的。



林毅夫：有信心內地經濟增長超出5%

全國政協常委、經濟學家林毅夫說，有信心國內生產總值增長目標可以超出5%，認為經濟增長速度快，通貨膨脹速度在合理範圍內，有利擴大經濟發展空間。

另一名政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深表示，對達標感到樂觀，認為人工智能在內地帶來翻天覆地的變化，高新科技帶動產業發展。

對於政府工作報告提到，支持港澳發展經濟，深化國際交往合作，蔡冠深說，香港國際化程度高，相信具有一定優勢，同時可以與內地企業「共同出海」，為本港帶來商機。

全國政協、敏華控股主席黃敏利表示，政府工作報告提出發債、保民生、促進房地產和就業等舉措，相信能幫助內需，有信心可達5%左右增長目標。