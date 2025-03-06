卓孝業歡迎駁回快必上訴　回應支聯會拒交資料案敗訴：備悉個判決

支聯會拒交資料案，終審法院今天（6日）裁定時任副主席鄒幸彤及兩名常委終極勝訴，是首次涉及《港區國安法》而在終院獲勝訴的案件。保安局副局長卓孝業回應政府敗訴時說備悉判決：「我哋會研究判詞，睇下點樣處理」。



至於同日另一單終審法院裁決，「快必」譚得志煽動罪終極上訴被駁回，卓孝業明言：「我哋相當之歡迎法庭嘅判決嘅」。



上訴人之一的鄧岳君得知上訴得直後面露笑容。（朱棨新攝）

鄒幸彤及兩前常委終極勝訴

已解散的支聯會被指未按警方要求交出資料，時任副主席鄒幸彤及兩名常委鄧岳君和徐漢光，原本被裁定《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」罪成，各被判囚4個半月，他們早前向終審法院提上訴。

終審法院5名法官一致裁定鄒幸彤等3人上訴得直，獲撤銷控罪，指控方從證據中移走了本可藉以確立支聯會為外國代理人的唯一材料，認為該些材料全被遮蓋對控方舉證不但適得其反，亦令各上訴人無法得知控方對有關罪行的必要元素論據，不可能得到公平審訊。

保安局副局長卓孝業（左）。（廖雁雄攝）

支聯會拒交資料案政府敗訴 卓孝業：備悉嗰個判決

保安局副局長卓孝業下午出席活動時，回應政府敗訴時說「我哋備悉嗰個判決」，亦會回去研究判詞如何處理。被問到是否意味警方當初沒有足夠證據指控支聯會，卓重申會研究判詞，然後看看如何處理。

我哋會研究判詞，睇下點樣處理。 保安局副局長卓孝業

同日另一宗觸目案件都在終審法院裁決，人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，涉多次在街站發表煽動言論，包括提及「光復香港．時代革命」口號，被裁定發表煽動文字等罪成，遭判囚40個月。他早前向終審法院提出上訴，指控方需證明被告有煽動他人使用暴力的意圖。

人民力量副主席譚得志（快必）。（資料圖片）

譚得志上訴遭駁回 卓孝業：相當之歡迎法庭判決

終審法院法官駁回譚的上訴，並重申區域法院在《國安法》實施前及實施後，均有審理該控罪的司法管轄權，同時亦裁定控方毋須證明意圖。

卓孝業（歐嘉樂攝）

卓孝業回應譚得志案的裁決時表示，終審庭再一次非常清晰地說明煽動罪行之中，控方無需要就有否煽動使用暴力，或者有否煽動危害公眾秩序，作出清晰判決，「我哋相當之歡迎法庭嘅判決嘅」。