建制總動員　十日擺1.2萬次街站蒐聯署　譚耀宗：已集238.5萬簽名

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-21 21:21

香港各界「撐全國人大決定 完善選舉制度」連線今天（21日）召開記者會，連線總召集人、全國人大常委譚耀宗宣布，連線自本月11日起以線上、線下方式收集聯署，共有5,600人擔任義工，擺街站12,277次，經剔除重覆及非本地簽署後，連線共收集到2,385,732（逾238萬）個簽名。

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派發傳單140.5萬份

譚耀宗稱，共有5,600人擔任義工，設街站12,277次，派發傳單140.5萬份，共收集線下簽署1,320,422個，網上簽署1,280,550個，剔除重覆的線下簽署105,853名及線上非本地簽署106,887名，最終連線共收集2,385,732個簽名。

基本法委員會副主任譚惠珠稱，中美關係緊張，香港外圍環境一定不會風定浪靜，指香港人同坐一條船，駕駛這艘船的人要非常團結，才能將船隻駛至 「中國大船隻」一起航行，又指船上要萬眾一心，「要相信我哋嘅任務正確，大家嘅心係一齊嘅」。

譚耀宗稱，共有5,600人擔任義工，設街站12,277次，派發傳單140.5萬份，共收集線下簽署1,320,422個，網上簽署1,280,550個，剔除重覆的線下簽署105,853名及線上非本地簽署106,887名，最終連線共收集2,385,732個簽名。（余俊亮攝）

葉劉淑儀：美國人有美國嘅民主制度

民建聯主席李慧琼說，市民支持是她們向前的動力，又指很多市民在街站向她們說：「香港亂夠啦」，指相信這些就是大部分市民心聲。

新民黨主席葉劉淑儀表示，新民黨連日擺設街站，市民反應「好唔錯」，指立法會議員將會以最高效率、竭盡全力完成修例工作。她引述中共中央外事辦主任楊潔篪近日的語論，指「美國人有美國嘅民主制度，中國人有配合國情嘅民主制度，香港人要根據基本法嘅初心發展自己嘅民主制度」，指是次政改無修改《基本法》45、68條，普選仍是終極目標，今次只是修改選舉辦法，以更適合香港實際情況和更有秩序的方法，走向普選目標，相信日後不只選出愛國者，而且是選出有能者。