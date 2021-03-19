建制倡教室裝CCTV、「錄影」助重溫　蔡若蓮：監控教師屬消極做法

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-19 13:38

立法會「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」今早(19日)召開會議，自由黨議員張宇人重申教室應安裝閉路電視，認為「鏡頭唔係對住學生」，只是監察老師教學，不涉及私隱問題，強調做法有利學校管理及支援家長，稱只有不稱職的老師才會反對，促教育局盡快跟進。教育局副局長蔡若蓮回應指，監控老師屬消極做法，亦影響課堂互動，「如果對老師無信心，老師都會無信心，教學設計靈活性會大大減低。」

教育局副局長蔡若蓮回應指，監控老師屬消極做法，「如果對老師無信心，老師都會無信心，教學設計靈活性會大大減低。」（資料圖片）

張宇人稱攝錄鏡頭不影學生 不涉私隱問題

立法會研究教科書編製的小組委員會今早開會，討論應用科技如何協助教師有效使用教科書和教材，多個建制派議員倡議教室應安裝閉路電視或「錄影」教學片段。



自由黨議員張宇人在會議上，再次提出教室應安裝閉路電視，稱一直不認為措施涉及私隱問題，「鏡頭唔係對住學生」，強調做法有利學校管理及支援家長，稱只有不依照書本授課、教學欠佳、做違法事的老師才會反對。張指，有關措施永遠不會有共識，「老師一定死過、反對」，促教育局與個人資料私人專員公署商討，檢視擺放鏡頭位置，貼出安裝告示等。



教育局副局長蔡若蓮回應指，監控老師屬消極做法，若重視教學質素，並非以調查角度攝錄教學片段，而是用專業及互相觀摩的角度，「如果對老師無信心，老師都會無信心，教學設計靈活性會大大減低。」她指，教師每日接觸學生，如教師對自身專業不專重，亦不會得到學生專重，教學上會出現困難，「唔存在有人睇就專業，無人睇就hea教，相信學生眼睛係雪亮。」

民建聯議員葛珮帆以立法會議會有直播錄影作類比，認為「錄影」教學讓家長知道教學內容，亦有助教育局監察學校。（資料圖片）

葛珮帆稱議會有直播錄影 課堂錄影助家長了解

民建聯議員葛珮帆以立法會議會有直播錄影作類比，認為「錄影」教學讓家長知道教學內容，亦有助教育局監察學校，「唔使派人去視學」，提議應設立內聯網系統，將教學錄影片段分類，幫助學生學習。

蔡若蓮指，立法會關乎公眾的利益，直播議會是公開透明做法，課堂是關乎學生學習效益，但「錄影」課堂會影響師生互動，令教學性質改變，上堂猶如「表演」，即使只拍攝老師，學生亦會知道，影響學生自由表達，「有學生鍾意表現，會好開心，但信心唔夠的，（錄影）會影響同學課堂參與。」



委員會主席、新民黨議員容海恩則認為，長時間裝設錄影系統後，學生會習慣及融洽，認為當局可做相關研究，了解錄影對師生課堂的影響。

委員會主席、新民黨議員容海恩以自身經驗為例，稱家中小朋友只有兩歲，「學咗咩都答唔到」，令家長難以再作跟進。（資料圖片）

蔡若蓮：約一小時課堂錄影 學生重溫會沉悶 浪費時間

容海恩又以自身經驗為例，稱家中小朋友只有兩歲，「學咗咩都答唔到，佢只係答到昆蟲」，令家長難以再作跟進。她稱，學生課後上補習課程，原因是在學校未必好易吸收到教學內容，認為學校應「錄影」或「錄音」教學，將片段分類，幫助學生重溫。



蔡若蓮指，家長與學校有緊密聯繫，一般可從手冊、家長會、電話等了解學習情況，若幼兒階段，則觀察小朋友語言表達、行為習慣及好奇心。她指，過往學校都有做錄影教學短片，作為學生額外筆記，「錄影重點畀學生，唔需要成堂錄」。她指，一堂約50分鐘至一小時，若錄影整個課室教學，相信是會令到學生感到沉悶，在學習效能而言，是浪費時間。