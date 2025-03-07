兩會｜中國奧委會讚啟德體育園　劉國梁：WTT總決賽可能在港舉行

全國政協兼中國奧委會副主席周進強說，全運會各項工作籌備順利，有信心成為強國建設中非常重要的里程碑。曾是國家體育總局前副局長周進強又稱，作為全運會香港主會場的啟德體育園本月初正式開幕，很多參與開幕式的內地體壇名將對場館讚不絕口，相信體育園有助促進兩地交流，希望有機會在啟德體育園舉辦國際活動，或香港與內地的交流賽事。



另一名全國政協委員、中國乒乓球協會主席劉國梁認為，今屆全運會由大灣區城市承辦，相信將在體育和旅遊方面帶來重大突破。身兼世界乒乓球職業大聯盟理事會主席的他又說，港乒過去一年成績亮麗，今年年底的大聯盟（World Table Tennis）賽事總決賽（WTT Finals）可能在港舉行。



啟德體育園主場館（王海圖攝）

周進強（國家體育總局網頁）

上月在黑龍江哈爾濱舉行的亞洲冬季運動會，港隊派出100人參與6個分項賽事，人數是歷來之冠。周進強說，冰雪運動由北方擴展到南方甚至港澳地區，體現經濟和社會的發展，以及港澳居民對冰雪運動的熱愛，內地當局將創造更多條件，協助港澳地區的冰雪項目運動員，歡迎他們到內地訓練和參賽。

劉國梁指WTT總決賽可能在港舉行。（新華社）

劉國梁：持續關注港乒表現 WTT總決賽可能在香港舉行

另一名全國政協委員，中國乒乓球協會主席劉國梁認為，粵港澳大灣區交通便利，體育普及發展理想，今屆全運會由大灣區城市承辦，相信將在體育和旅遊方面帶來重大突破。

身兼世界乒乓球職業大聯盟理事會（World Table Tennis，WTT）主席的劉國梁說，港隊一直是世界平台的勁旅，過去一年成績亮麗，巴黎奧運期間持續關注港隊表現，港隊能達到現時的水平並不容易，年輕小將在其他國際賽亦令人留下深刻印象，可見香港乒乓球運動持續廣泛發展，今年的大聯盟賽事總決賽可能在港舉行。

女子乒乓球世排第一的孫穎莎去年也有參與WTT總決賽（新華社）

WTT乒乓總決賽男單16強，王楚欽（圖）以3：1淘汰法蘭斯卡晉級。（新華社）

總決賽是WTT系列賽賽季收官之戰

世界乒乓球職業大聯盟總決賽（WTT Finals），簡稱WTT總決賽，是WTT世界乒乓球公司（WTT）賽事架構中的頂級賽事，也是WTT系列賽的賽季收官之戰，通常於每年年末舉辦。不少頂級的乒乓球手參賽，去年的總決賽在日本福岡舉行，女單世排第一國家隊孫穎莎和當時是男單世排第一的國家隊王楚欽也有參賽。

至於過去一年內地的「飯圈文化」，部分球迷干擾賽事進行，劉國梁說，正確引導公眾文明觀賽是必須發展的過程，未來將出台文明觀賽倡議書，協調運動員、教練、裁判及安保各方面，治理好賽場秩序。