WTT乒乓總決賽｜王楚欽4：0狂勝張本智和封王　首局即打出10：0

WTT乒乓總決賽（又稱：年終賽）男單決賽，由世界排名第一的中國選手王楚欽大戰日本的張本智和。王楚欽由巴黎奧運起一直打不出狀態，表現不穩加上運氣總是不濟，屢被外界抨擊。

不過這場比賽他總展示出「一哥」實力，首局一度領先10：0，最終順利連取4局，擊敗有主場之利的張本智和奪冠。連續三年贏得年終賽，也為這個起伏不定的一年，落下一個開心的句點。



WTT乒乓總決賽｜王楚欽獲勝後高舉雙手接受球迷歡呼。（直播截圖）

王楚欽表現「一哥」身價完勝張本智和

王楚欽與張本智和，以不同的原因失意巴黎奧運，尤其是王楚欽身為「世一」球手，一再在大賽失利，持續惹來外界抨擊。今屆年終賽中國隊沒有馬龍、也沒有樊振東，王楚欽成為領軍人物，壓力本已更大，國乒在首日賽事2對男雙以及兩場男單全敗，更令今屆中國隊表現成為焦點。

張本智和今屆賽事先在16強擊敗中國的梁靖崑，4強再挫世界排名第二的另一中國球手林詩棟，王楚欽的壓力之大可想而知。

WTT乒乓總決賽｜王楚欽專注比賽，年終賽三連霸。(新華社)

靈活多變發球「收死」國乒最大強敵

不過今仗王楚欽準備十足，而且極度專注，他憑發球靈活多變，令張本智和無從抵擋，一開局便來一個10：0。張本智和勉力拿回兩分，避過「光蛋局」的尷尬，王楚欽以11：2先取首局。

第二局張本智和嘗試提升速度，落後1：5劣勢下力追至 7：7，甚至反超前8：7，王楚欽始終保持專注和耐性，以發球多變的優勢打亂張本的節奏，張本智和無論正、反手都接發球都破不了王楚欽，中國一哥以11：8再下一城。

WTT乒乓總決賽｜張本智和不敵王楚欽得亞軍。（WTT微博）

王楚欽：2024年是不平凡的一年

第三局狀況與上局近似，王楚欽大比數拋離7：1，張本嘗試追近，還是被王楚欽11：7拿下，此時張本智和大勢已去，王楚欽以一局11：5結束比賽，以年終賽三連冠來為自己吐一口氣。

失意奧運與亞錦賽，王楚欽終在年終賽一吐烏氣，比賽期間一直非常冷靜沉着的他，賽後也忘我地高舉雙手激情慶祝。他與張本賽後笑着擁抱，王楚欽說：「跟張本是老對手，二人由細大到大，也互有輸贏」，眼見對方狀態很好，他準備充份迎戰，終擊敗強敵。他不諱言，「2024是不平凡的一年，當中有好也有壞」，慶幸可以在年終賽連續三年獲勝，期望2025年「可以變得更好」。