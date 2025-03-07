兩會｜馬逢國引述丁薛祥　扎實有力提升鞏固香港獨特優勢

國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥今日（7日）早上在人民大會堂香港廳會見港區人大代表。港區人大代表團召集人馬逢國會後引述丁薛祥呼籲香港社會凝心聚力，拼經濟、謀發展和搞基建，扎實有力提升和鞏固香港的獨特地位和優勢。他又引述丁薛祥稱，過去一年香港取得一系列突破，在由治及興路上越走越穩。



丁薛祥參與港區大人會議（網上圖片）

國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥。（港台影片截圖）

會面歷時個多小時，有六位港區人大代表發言。馬逢國指，丁薛祥在各代表發言後也有作出回應，之後作出發言。他引述丁薛祥呼籲本港各界要深入學習國家主席習近平重要講話，更加堅定維護國家安全，凝心聚力拼經濟、謀發展、搞建設，扎實有力地鞏固提升香港獨特地位和優勢，又提醒港區全國人大代表履職盡責，承擔一國兩制實踐的重要使命。

完成23條立法取得突破 國際影響力明顯提升

馬國逢又指，丁薛祥呼籲本港社會要凝心聚力，拼經濟、謀發展和搞基建，鞏固香港的獨特地位和優勢。他又指，香港在過去一年取得一系列的新進展和突破，特別強調《基本法》23條立法完滿完成，經濟、金融持續恢復向好，國際影響力亦明顯提升，金融中心全球排名第三，民生福祉亦有改善，能夠做到加快融入國家發展大局，在由治及興道路上走得越來越穩。

赴京出席兩會的港區全國人大代表與中聯辦主任鄭雁雄在人民大會堂外合照（港區人大代表團提供）

國家經濟「穩得精彩」 今年改善更明顯

至於國家發展方面，馬逢國引述丁薛祥指國家過去經歷不平凡的歷程，經濟也「穩得精彩」，取得百分之五的經濟增長得來不易，經濟穩住上升向好，並預今年的改善會更明顯。

而六位發言的港區人大代表中，率先發言的為全國人大常委李慧琼。她的發言主要圍繞國家安全。她指，總理李強的《政府工作報告》，再次重申要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」的方針，維護憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，落實愛國者治港原則。她指，「一國兩制」實踐也進入了新的階段，港區全國人大代表要以至真至誠的愛國情懷，和「敢為人先」的奮鬥精神，發揮先鋒表率作用，積極為國履職擔當。她又指，要發揮好自身專業的資源優勢，持續投身大灣區建設及「一帶一路」發展，並深度參與北部都會區建設。

她指副總理丁薛祥對香港非常關心，一直把香港的情況記得仔細。

另一名發言的人代表則為陳振英，他的發言集中在提升香港國際金融中心地位。