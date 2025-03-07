高官任命｜規劃署、飛行服務隊及破產管理署三部門本月有新掌舵人

政府今日（7日）公布三個部門首長的人事任命。首席政府城市規劃市葉子季會接替退休的鍾文傑出任規劃署署長、政府飛行服務隊總機師廖嘉俊接替退休的胡偉雄任政府飛行服務隊總監、及副首席律師周麗蓮接替麥錦羅出任破產管理署署長。



對於葉子季、廖嘉俊及周麗蓮的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵指，三人具備出色的領導和管理才能，亦擁有豐富的專業知識。她深信他們定能帶領有關部門面對未來的挑戰。至於三位即將退休的官員，楊何蓓茵感謝他們一直盡忠職守，竭誠為市民服務，並祝願他們退休生活充實及愉快。



規劃署署長鍾文傑（左）將於三月十八日開始退休前休假，首席政府城市規劃師葉子季（右）同日接任規劃署署長。（政府新聞處）

首席政府城市規劃師葉子季將於三月十八日出任規劃署署長，接替將於同日展開退休前休假的鍾文傑。

將會出掌規劃署的葉子季於1994年8月加入政府任職助理城市規劃師，於2015年9月晉升為總城市規劃師，2020年6月晉升為政府城市規劃師，2022年9月晉升為首席政府城市規劃師。他現為規劃署副署長／全港。

政府飛行服務隊總監胡偉雄（左）三月十三日開始退休前休假；政府飛行服務隊總機師廖嘉俊同日接任政府飛行服務隊總監。（政府新聞處）

政府飛行服務隊總機師廖嘉俊將於三月十三日出任政府飛行服務隊總監，接替將於同日展開退休前休假的胡偉雄。

而將出任飛行服務隊總監的廖嘉俊2005年7月加入香港海關任職關員。同年10月加入政府飛行服務隊任職見習機師，2008年4月晉升為二級機師，2013年6月晉升為一級機師，2019年9月晉升為高級機師，並於2023年年9月晉升為總機師。

破產管理署署長麥錦羅將於三月三十一日開始退休前休假；副首席律師周麗蓮同日出任破產管理署署長。（政府新聞處）

副首席律師周麗蓮將於三月三十一日出任破產管理署署長，接替將於同日開始退休前休假的麥錦羅。

而將出任破產管理署署長的周麗蓮於2007年3月加入政府任職律師。她於2010年11月晉升為高級律師，2017年9月晉升為助理首席律師，2020年7月晉升為副首席律師。