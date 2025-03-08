兩會｜廣汽集團馮興亞：正研發的飛行車有望在香港進行測試

全國人大代表、廣汽集團董事長馮興亞，今日（8日）在北京出席人大會議前表示，正在研發的飛行汽車將來有望可以在香港測試。



廣汽集團董事長馮興亞（新華網圖片）

馮興亞稱，大灣區的經濟基礎非常的好，人口也比較集中，購買力也較強，所以在大灣區發展低空經濟有非常廣闊的市場，是一個非常值得培養的未來產業。粵港澳大灣區是一體的，集團未來幾年會選擇兩至三個城市，開展低空經濟飛行汽車。他說：「這麼一個立體化的交通的測試和驗證，香港當然在一起。」

小鵬滙天分體式飛行車「陸地航母」產品示意圖（小鵬汽車網頁）

另一立全國人大代表，小鵬汽車董事長何小鵬表示，計劃明年大量生產分體式飛行汽車。他日前又曾稱，期待香港發展低空經濟，今年6月香港有專門的汽車和科技相關展覽，會把飛行汽車帶到香港，讓更多朋友看到低空飛行的變化。他期待香港推出相關政策支持低空經濟，如有的話，集團肯定願意看能否符合政策。