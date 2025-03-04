兩會｜何小鵬期待香港發展低空經濟　六月會把飛行車帶到香港

全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬表示，期待香港發展低空經濟，今年6月香港有專門的汽車和科技相關展覽，會把飛行汽車帶到香港，讓更多朋友看到低空飛行的變化。他期待香港推出相關政策支持低空經濟，如有的話，集團肯定願意看能否符合政策。



小鵬汽車董事長何小鵬稱六月會把飛行車帶來香港展出（小鵬汽車網頁圖片）

何小鵬：希望香港多支持低空經濟

對於會否申請本港的試點項目，何小鵬表示期待和會努力，希望香港多支持低空經濟，認為周邊海港和海邊有很大發展機會。他又稱，國家一直支持民營企業，最近幾年對實體行業支持更多，包括農業上都有支持，如果從第三產業逐漸向第二產業、第一產業更平衡、更全面的話，所有民營企業家都會很開心。

小鵬集團在前年的長春國際汽車博覽會新能源展館展區，展出已在杜拜取得飛行許可證的滙天飛行車。工作人員當時透露，該款飛行車要價約100萬元人民幣，已經接獲不少訂單。有消息稱，2025年有可能量產。

廣汽集團思考是否擴展至香港

同是人大代表、廣汽集團董事長馮興亞表示，現時低空經濟發展在內地已全面佈局，飛行汽車的團隊亦已成立。被問到有否計劃擴展到香港，他說正在思考，但目前未有具體計劃，又說每一個事業的發展都有一個起點，首先在總部的周圍開始，到一定成熟後，才能擴展到其他地方。

另一名人大代表、小米集團董事長雷軍沒有回應習近平會見民企代表時提出的要求。